Физлица в Беларуси уже несколько месяцев подряд продают валюты больше, чем покупают

Уточняется, что общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в октябре составил $890,6 млн, проданной - $969,2 млн.Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в октябре также выступали в роли чистых продавцов иностранной валюты. По информации Нацбанка, предприятия продали на $307,6 млн валюты в эквиваленте больше, чем купили. Сообщается, что общий объем купленной юрлицами наличной и безналичной иностранной валюты в октябре составил $2,092 млрд, а проданной - $2,4 млрд.