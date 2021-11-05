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Физлица в Беларуси уже несколько месяцев подряд продают валюты больше, чем покупают

Физлица в Беларуси в октябре продали на $78,6 млн больше, чем купили. Следовательно, физлица выступают в роли чистых продавцов иностранной валюты четвертый месяц подряд. Такую новость сообщает БЕЛТА со ссылкой на статистические данные Нацбанка.


Уточняется, что общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в октябре составил $890,6 млн, проданной - $969,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в октябре также выступали в роли чистых продавцов иностранной валюты. По информации Нацбанка, предприятия продали на $307,6 млн валюты в эквиваленте больше, чем купили. Сообщается, что общий объем купленной юрлицами наличной и безналичной иностранной валюты в октябре составил $2,092 млрд, а проданной - $2,4 млрд.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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