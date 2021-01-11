Физкульт-привет! Какие знаки зодиака самые спортивные

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Жизненная энергия переполняет Близнецов, поэтому представителей данного знака можно смело назвать самыми спортивными. Близнецам необходимо выплескивать свою энергию. Кроме того, дух соперничества, которым обладают люди этого знака, постоянно держит их в эмоциональном напряжении. Поэтому для того чтобы наслаждаться сбалансированной жизнью, они должны уметь сбрасывать стресс. Это и объясняет, почему Близнецов привлекают практически все виды спорта, при условии, что они вызывают прилив адреналина, который позволяет им хорошо себя чувствовать.

Истинная сила природы, которую ничто не может остановить, кипит во Львах. Рожденные под знаком Льва – это одни из тех, кто действительно просто любит заниматься спортом. Главной причиной такой любви к физической активности является непреодолимое желание добиваться поставленных целей, несмотря ни на что. Львы требовательны к себе, поэтому результаты регулярных занятий спортом положительно отражаются на их фигуре, что еще больше подталкивает их к спорту. Визуальный результат весьма важен для Львов.

Как самый авантюрный знак зодиака, Стрелец делает спорт своим союзником в борьбе со скукой и рутиной. Представители данного знака зодиака, как правило, не довольствуются каким-то одним видом спорта. Они охотно выбирают экстремальные виды не только для прилива адреналина, но и для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, завоевать авторитет. Делая акцент именно на быстрый результат, Стрельцы редко занимаются спортом профессионально, скорее, это желание быть в постоянном движении и поиске.