SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Финляндия не будет вакцинировать молодых мужчин против COVID-19 препаратом Moderna

Финляндия не будет вакцинировать молодых мужчин против COVID-19 препаратом Moderna

Правительство Финляндии приостановило использование вакцины против коронавирусной инфекции Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин, поскольку у данной группы лиц существует риск развития побочных эффектов после прививки, передает РИА Новости.


"В будущем вакцину Spikevax от Moderna не следует вводить мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет сделана вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину Moderna в качестве первой дозы. Мужчины в возрасте до 30 лет, получившие эту вакцину, имеют более высокий риск развития миокардита",  –уточняет представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.

Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna

Читайте также

Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna
Отмечается, что в настоящий момент в Финляндии полный курс вакцинации прошли 72% населения, первую прививку получили 84% граждан.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы