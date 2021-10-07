Финляндия не будет вакцинировать молодых мужчин против COVID-19 препаратом Moderna

Правительство Финляндии приостановило использование вакцины против коронавирусной инфекции Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин, поскольку у данной группы лиц существует риск развития побочных эффектов после прививки, передает РИА Новости.
"В будущем вакцину Spikevax от Moderna не следует вводить мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет сделана вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину Moderna в качестве первой дозы. Мужчины в возрасте до 30 лет, получившие эту вакцину, имеют более высокий риск развития миокардита", –уточняет представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.
Отмечается, что в настоящий момент в Финляндии полный курс вакцинации прошли 72% населения, первую прививку получили 84% граждан.