Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну

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Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.– пояснила представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.Действующие сейчас ограничения на перемещение через границу Финляндии введены до 9 февраля.