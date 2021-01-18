Страна не будет принимать туристов: власти планируют ввести еще более жесткие ограничения, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
– Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. В эту пятницу власти планируют принять решение о новых ограничениях на въезд. Сейчас разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов, – пояснила представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.
Действующие сейчас ограничения на перемещение через границу Финляндии введены до 9 февраля.
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Финляндия будет закрыта для туристов и ограничит въезд в страну
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