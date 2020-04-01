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  2. Финансирование научно-технических программ в 2019 году составило 114 миллионов рублей

Финансирование научно-технических программ в 2019 году составило 114 миллионов рублей

Объем финансирования научно-технических программ в 2019 году составил 114 миллионов рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела научно-технических программ управления научно-технической политики и экспертизы Государственного комитета по науке и технологиям Елена Князева, пишет БЕЛТА.


"Объем финансирования всех научно-технических программ в 2019 году составил BYN 114 млн, в том числе из бюджетных источников  — BYN 63 млн (55,3%), — сказала Елена Князева. — Наибольшее финансирование направлено на программы Минпрома — BYN 36,8 млн. Участие самих предприятий было также значительным. Бюджетные затраты составили около 40%, а 60% предприятия вложили из своих собственных средств".

В 2019 году в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ выполнялось 16 государственных, 10 отраслевых и 1 региональная научно-техническая программа, а также 580 заданий в части НИОКР. Около половины программ направлено на разработку и производство промышленной продукции.

Говоря о конкретных разработках в части НТП, Елена Князева отметила стационарную электрозарядную станцию постоянного тока для легковых электромобилей, бортовые системы контроля самосвалов БЕЛАЗ, автобусы для перевозки пассажиров в аэропортах (есть заявка на поставку в Бориспольский аэропорт Украины), многофункциональную присадку к дизельному топливу.

В результате завершения разработок по НТП в 2019 году на действующих предприятиях создано 16 новых производств, модернизировано 7, произведена техническая подготовка 44. В целом разработано и доведено до стадии практического применения 838 новшеств. Из них 69 видов машин, 10 новых материалов, 36 технологических процессов.

Стоимость выпущенной продукции по НТП в 2019 году составила свыше BYN 1 млрд 86 тыс., и практически вся она была реализована (часть пошла на экспорт).
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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