Финансирование научно-технических программ в 2019 году составило 114 миллионов рублей

, — сказала Елена Князева.В 2019 году в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ выполнялось 16 государственных, 10 отраслевых и 1 региональная научно-техническая программа, а также 580 заданий в части НИОКР. Около половины программ направлено на разработку и производство промышленной продукции.Говоря о конкретных разработках в части НТП, Елена Князева отметила стационарную электрозарядную станцию постоянного тока для легковых электромобилей, бортовые системы контроля самосвалов БЕЛАЗ, автобусы для перевозки пассажиров в аэропортах (есть заявка на поставку в Бориспольский аэропорт Украины), многофункциональную присадку к дизельному топливу.В результате завершения разработок по НТП в 2019 году на действующих предприятиях создано 16 новых производств, модернизировано 7, произведена техническая подготовка 44. В целом разработано и доведено до стадии практического применения 838 новшеств. Из них 69 видов машин, 10 новых материалов, 36 технологических процессов.Стоимость выпущенной продукции по НТП в 2019 году составила свыше BYN 1 млрд 86 тыс., и практически вся она была реализована (часть пошла на экспорт).