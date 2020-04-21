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Financial Times посоветовала послушать белорусскую группу

Британская газета Financial Times порекомендовала читателям послушать белорусскую группу «Стары Ольса».

Фото: vk.com/stary_olsa

Автор издания Ханна Непилова составила топ-10 классических концертов для прослушивания онлайн на этой неделе. В него вошли концерты симфонических оркестров из Берлина, Детройта, Гётеборга, Лондона и другие выступления. Например, журналистка советует послушать домашний концерт Оркестра эпохи Просвещения The Show Must Go On(line) и записи концертов в рамках Европейского дня старинной музыки, традиционно прошедшего 21 марта в день рождения Иоганна Себастьяна Баха. Здесь любителям классической музыки, считает автор, в первую очередь стоит обратить внимание на выступление Стивена Девайна с 48 прелюдиями и фугами Баха на клавесине в Национальном центре старинной музыки в Йорке.

«Для чего-то немного другого есть белорусская группа «Стары Ольса», которая прокладывает свой путь со средневековой музыкой времен Великого княжества Литовского», — написала Непилова.

Ранее мы пригласили в гости вокалиста этно-коллектива Алексея Чумакова, чтобы он записал кавер на популярную песню из сериала «Ведьмак» на белорусском языке. Кстати, специально для этой композиции музыкант и по совместительству ремесленник самостоятельно сделал гусли.

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