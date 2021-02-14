Финальный этап «Снежного снайпера» завершился в «Раубичах»

Лучшими среди них стали биатлонисты из Минска – Яна Кузьмич, Мария Гнедчик, Егор Толкачев и Артем Зуев. Вторыми финишировали спортсмены из Гомельской области Валерия Багинская, Алеся Шевчук, Никита Скидан и Эдуард Семижон, а третьими – Наталья Виноградова, Яна Божко, Кирилл Амельченя и Евгений Кузьмич из команды Минской области.Награды – кубки, медали, сертификаты и сувениры – уже нашли своих обладателей. Но без призов не остались и ребята, которые в число призеров гонок не попали: каждый из участников финального этапа получил в подарок от Президентского спортивного клуба тренировочные костюмы и зимнюю экипировку – все, что нужно для занятий биатлоном.После церемонии награждения ребята разошлись по автобусам – они разъезжались по домам. Но можно не сомневаться: «Снежный снайпер» они будут вспоминать еще долго. Учитель физкультуры Ровинской детский сад-средней школы Дрогичинского района и один из тренеров команды Брестской области Николай Сохончук уверен: за неделю в «Раубичах» дети получили множество эмоций.Николай Сохончук не первый раз привез учеников на «Снежный снайпер». Вспоминает, как пару лет назад ребята, приехавшие на финальный этап турнира, попали еще и на биатлонный фестиваль «Гонка легенд». Фотографировались с Дарьей Домрачевой, брали автографы у именитых спортсменов прошлых лет… И сейчас не сомневается: нынешний «Снежный снайпер» ребята тоже запомнят на многие годы.