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  2. Финальный этап «Снежного снайпера» завершился в «Раубичах»

Финальный этап «Снежного снайпера» завершился в «Раубичах»

Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба завершился в «Раубичах». Последний комплект наград в смешанной эстафете разыграли самые старшие участники турнира – 17-летние ребята.

Лучшими среди них стали биатлонисты из Минска – Яна Кузьмич, Мария Гнедчик, Егор Толкачев и Артем Зуев. Вторыми финишировали спортсмены из Гомельской области Валерия Багинская, Алеся Шевчук, Никита Скидан и Эдуард Семижон, а третьими – Наталья Виноградова, Яна Божко, Кирилл Амельченя и Евгений Кузьмич из команды Минской области.






Награды – кубки, медали, сертификаты и сувениры – уже нашли своих обладателей. Но без призов не остались и ребята, которые в число призеров гонок не попали: каждый из участников финального этапа получил в подарок от Президентского спортивного клуба тренировочные костюмы и зимнюю экипировку – все, что нужно для занятий биатлоном.





После церемонии награждения ребята разошлись по автобусам – они разъезжались по домам. Но можно не сомневаться: «Снежный снайпер» они будут вспоминать еще долго. Учитель физкультуры Ровинской детский сад-средней школы Дрогичинского района и один из тренеров команды Брестской области Николай Сохончук уверен: за неделю в «Раубичах» дети получили множество эмоций.

- «Снежный снайпер» - очень важные соревнования для ребят. На финальный этап приезжают школьники из всех регионов и получают новый опыт. Например, приехав в «Раубичи» на сборы, многие из них даже не знали, что такое мелкокалиберная винтовка! Мы научили их правильно подходить к рубежу, стрелять – детям все это очень интересно. Но эти соревнования – это не только спорт. Ребята получили возможность познакомиться со сверстниками из других регионов, пообщаться.




Николай Сохончук не первый раз привез учеников на «Снежный снайпер». Вспоминает, как пару лет назад ребята, приехавшие на финальный этап турнира, попали еще и на биатлонный фестиваль «Гонка легенд». Фотографировались с Дарьей Домрачевой, брали автографы у именитых спортсменов прошлых лет… И сейчас не сомневается: нынешний «Снежный снайпер» ребята тоже запомнят на многие годы.









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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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