Финалисты Кубка Беларуси по футболу определятся в Солигорске и Борисове

Ответные матчи полуфинала Кубка Беларуси по футболу пройдут сегодня в Солигорске и Борисове.

«Шахтер» примет в родных стенах брестское «Динамо» — это третья встреча команд в апреле. В первой полуфинальной игре Кубка «южане» довольно уверенно обыграли «горняков» (2:0), выдав один из лучших своих матчей в сезоне. Однако в прошлую субботу солигорчане одолели брестчан с аналогичным счетом в гостевом поединке чемпионата страны (2:0). Кстати, команды встречались в этом сезоне и в матче за Суперкубок Беларуси, когда динамовцы также были сильнее, само собой, со счетом 2:0.

Фото: БЕЛТА

Букмекерские конторы считают «Шахтер» безусловным фаворитом сегодняшней игры, но, естественно, не всего противостояния. Команда Сергея Ковальчука создала комфортный задел и стоит ей забить хоть один гол — «горнякам» придется очень туго. Да и не стоит отрицать, что в субботней игре динамовцам тотально не везло и как минимум на один гол они наиграли, о чем говорят хотя бы попадания в стойку и перекладину ворот.

В другом полуфинальном поединке БАТЭ сыграет на «Борисов-Арене» со «Славией», которая в первом матче одержала сенсационную, но вполне справедливую победу (1:0). До этого мозыряне уже один раз щелкнули по носу 15-кратных чемпионов, обыграв их в рамках Высшей лиги (2:1). Однако после победы в первой полуфинальной игре над «желто-синими» дела у команды Михаила Мартиновича совсем разладились: ничья с «Рухом» (0:0) и проигрыши «Ислочи» (1:2) и «Минску» (1:3).

Фото: fcbate.by



БАТЭ, кажется, наоборот нащупал свою игру и вернул уверенность в собственных силах. Борисовчане разгромили «Минск» (3:0), разошлись миром с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) и дожали неуступчивую «Городею» (2:0), благодаря чему вплотную подобрались к тройке лидеров чемпионата. В общем, парни Кирилла Альшевского однозначно представляются фаворитами и сегодняшней игры, и борьбы за путевку в финал Кубка, но «Славия» не просто так зарекомендовала себя в этом сезоне как гроза фаворитов.

Кубок Беларуси по футболу. Ответные полуфиналы:

«Шахтер» — «Динамо-Брест». Начало в 18.00.

БАТЭ — «Славия». Начало в 20.00.

Финал турнира пройдет 24 мая на стадионе «Динамо» в Минске.