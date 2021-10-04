Финалистки конкурса "Мисс Беларусь – 2021" выйдут на подиум с животными из приюта

Показ пройдет под лозунгом «У каждого должен быть свой дом» и приурочен к Международному дню защиты животных. Партнером события выступило государственное предприятие «Фауна города» – именно сюда попадают наши четвероногие друзья, у которых нет хозяев., – подчеркнула в разговоре с корреспондентом sb.byВ показе будут представлены линейки одежды для домашних любимцев и их стильных хозяек. Милые щенки появятся в утепленных комбинезонах, непромокаемых дождевиках, практичных жилетках, а первые красавицы страны продемонстрируют актуальные в этом и следующем сезоне модели женской одежды.Представленные образы не будут содержать ни натуральной кожи, ни меха, что соответствует основному мировому тренду – защите окружающей среды и животных.– отмечает Дарина Михалевич. –Мероприятие пройдет 6 октября в НВЦ "БелЭкспо" в день открытия международной выставки BelTexIndustry. Начало шоу в 14:30. Для зрителей вход свободный.Показ проводится при поддержке ГУО «Центр «Национальная школа красоты».Фото предоставлено НШК.