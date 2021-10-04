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  2. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь – 2021" выйдут на подиум с животными из приюта

Финалистки конкурса "Мисс Беларусь – 2021" выйдут на подиум с животными из приюта

14 финалисток XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» примут участие в модном показе белорусского бренда Elema. Сопровождать белорусских красавиц на подиуме будут щенки из приюта для животных.  

Показ пройдет под лозунгом «У каждого должен быть свой дом» и приурочен к Международному дню защиты животных. Партнером события выступило государственное предприятие «Фауна города» – именно сюда попадают наши четвероногие друзья, у которых нет хозяев. 

– Понимая, какое влияние модный бизнес оказывает на общество, организаторы показа преследуют благородную цель не просто вызвать умиление публики, а также найти дом для щенков из приюта, – подчеркнула в разговоре с корреспондентом sb.by специалист по связам с общественностью Национальной школы красоты Дарина Михалевич.  

В показе будут представлены линейки одежды для домашних любимцев и их стильных хозяек. Милые щенки появятся в утепленных комбинезонах, непромокаемых дождевиках, практичных жилетках, а первые красавицы страны продемонстрируют актуальные в этом и следующем сезоне модели женской одежды. 

Представленные образы не будут содержать ни натуральной кожи, ни меха, что соответствует основному мировому тренду – защите окружающей среды и животных.  

– Инициатором благотворительного показа и режиссером-постановщиком является «Мисс Беларусь – 2021» Дарья Гончаревич. А вот с кем победительница главного республиканского конкурса красоты выйдет на подиум – это сюрприз. Животное будет отличаться от других четвероногих моделей, и это не кот, – отмечает Дарина Михалевич. – Моменты показа войдут в ролик, с которым Дарья Гончаревич отправится на престижный международный конкурс "Мисс мира" в Пуэрто-Рико. 

Мероприятие пройдет 6 октября в НВЦ "БелЭкспо" в день открытия международной выставки BelTexIndustry. Начало шоу в 14:30. Для зрителей вход свободный. 

Показ проводится при поддержке ГУО «Центр «Национальная школа красоты».

Фото предоставлено НШК. 
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