Финал VII Республиканского вокального конкурса среди ветеранов "Песни Победы" сегодня прошел в Минске

В преддверии празднования Дня Победы во Дворце культуры ветеранов подвели итоги творческого конкурса "Песни Победы".



Для участия в нем были приглашены исполнители в возрасте не моложе шестидесяти лет.



Воспитание чувства патриотизма, национального самосознания и гражданского долга лучшими образцами патриотической песенной культуры, повышение социального статуса и организация свободного времени пожилых людей – вот цели, поставленные организаторами вокального состязания филиалом «Дворец культуры ветеранов» Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов», Федерацией профсоюзов Беларуси.



Конкурс проходил в два этапа. В отборочном туре состоялось прослушивание конкурсантов, в финал были отобраны 15 лучших вокалистов.



– Отрадно, что песни военных лет не уходят из репертуаров артистов-самородков, – говорит художественный руководитель Дворца культуры ветеранов Елена Ращинская. – И хорошо, что люди поют. За годы работы в жюри конкурса я заметила, что поколение, которое идет за теми, кому от шестидесяти и старше, поет меньше. Помню из своего детства, как собирались всей семьей за столом и в праздники обязательно пели народные, фронтовые песни. Наши участники – каждый на уровне района, где проживает, – настоящая звезда эстрады. У некоторых есть альбомы авторских песен, дипломы победителей международных конкурсов среди любителей эстрадного искусства.



Участниками конкурса за всю его историю стали 650 человек. В этом году было подано 124 заявки. 80 из них жюри отслушало в формате онлайн. Самому старшему участнику – 90 лет.



– При определении лучших вокалистов жюри ориентировалось на такие критерии, как интонация, отношение к песне, певческие навыки, тембр голоса, артистичность, – говорит Елена Ращинская. – Люди преклонного возраста, выходя на сцену, забывали о своих недугах и радовали хорошим настроением, задором, позитивом.



Одна из участниц конкурса Галина Бабонова из Барановичей рассказала, что она выступает на сцене сколько себя помнит. Супруга военнослужащего, она объехала с мужем многие города и страны и всюду находила применение своему таланту. На конкурс в этом году представила «Балладу о военных летчиках» и «Край родной».



– Хочется порадовать людей в преддверии великого праздника – Дня Победы, – сказала Галина Павловна.



Академическим вокалом и элегантностью сразил зрителей Виктор Войтышин из Минска. Мужчине 75 лет, но он на возраст не жалуется, продолжает петь и радоваться жизни. В молодости одно время был артистом Белгосфилармонии, объездил с гастролями всю Испанию. Сейчас радует песнями и отрывками из опер родных, близких.