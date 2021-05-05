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Финал VII Республиканского вокального конкурса среди ветеранов "Песни Победы" сегодня прошел в Минске

В преддверии празднования Дня Победы во Дворце культуры ветеранов подвели итоги творческого конкурса "Песни Победы". 

Для участия в нем были приглашены исполнители в возрасте не моложе шестидесяти лет. 

Воспитание чувства патриотизма, национального самосознания и гражданского долга лучшими образцами патриотической песенной культуры, повышение социального статуса и организация свободного времени пожилых людей – вот цели, поставленные организаторами вокального состязания филиалом «Дворец культуры ветеранов» Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов», Федерацией профсоюзов Беларуси.

Конкурс проходил в два этапа. В отборочном туре состоялось прослушивание конкурсантов, в финал были отобраны 15 лучших вокалистов. 

– Отрадно, что песни военных лет не уходят из репертуаров артистов-самородков, – говорит художественный руководитель Дворца культуры ветеранов Елена Ращинская. – И хорошо, что люди поют. За годы работы в жюри конкурса я заметила, что поколение, которое идет за теми, кому от шестидесяти и старше, поет меньше. Помню из своего детства, как собирались всей семьей за столом и в праздники обязательно пели народные, фронтовые песни. Наши участники – каждый на уровне района, где проживает, – настоящая звезда эстрады. У некоторых есть альбомы авторских песен, дипломы победителей международных конкурсов среди любителей эстрадного искусства. 

Участниками конкурса за всю его историю стали 650 человек. В этом году было подано 124 заявки. 80 из них жюри отслушало в формате онлайн. Самому старшему участнику – 90 лет. 

– При определении лучших вокалистов жюри ориентировалось на такие критерии, как интонация, отношение к песне, певческие навыки, тембр голоса, артистичность, – говорит Елена Ращинская. – Люди преклонного возраста, выходя на сцену, забывали о своих недугах и радовали хорошим настроением, задором, позитивом. 

Одна из участниц конкурса Галина Бабонова из Барановичей рассказала, что она выступает на сцене сколько себя помнит. Супруга военнослужащего, она объехала с мужем многие города и страны и всюду находила применение своему таланту. На конкурс в этом году представила «Балладу о военных летчиках» и «Край родной». 

– Хочется порадовать людей в преддверии великого праздника – Дня Победы, – сказала Галина Павловна.

Академическим вокалом и элегантностью сразил зрителей Виктор Войтышин из Минска. Мужчине 75 лет, но он на возраст не жалуется, продолжает петь и радоваться жизни. В молодости одно время был артистом Белгосфилармонии, объездил с гастролями всю Испанию. Сейчас радует песнями и отрывками из опер родных, близких. 
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