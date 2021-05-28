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  2. Финал республиканского конкурса по поддержке и развитию молодежного предпринимательства «АГРО 3.0» пройдет 11 июня

Финал республиканского конкурса по поддержке и развитию молодежного предпринимательства «АГРО 3.0» пройдет 11 июня

На конкурс «АГРО 3.0» представлено около 200 работ от команд студентов из разных вузов страны и индивидуальных участников до 31 года со всех регионов республики. В финал прошли 30 проектов. 

– Конкурс несет социальную функцию и призван найти талантливых, инициативных молодых людей, простимулировать их инновационную активность, поддержать предпринимательскую деятельность. На него заявлены работы в номинациях «Лучшее кейс-решение» и «Лучшая бизнес-идея» в категориях «Сельское хозяйство и фермерство», «Сфера услуг», «Социальное предпринимательство», «Инновационный банковский сервис, новый банковский продукт», «Экология», «Цифровизация бизнеса». Молодежи интересно продвигать проекты в области внедрения цифровых технологий, в социальной сфере, сельском хозяйстве, фермерстве. Много оригинальных идей озвучено по увеличению объемов производства продукции животноводства, выращиванию, хранению и сбыту голубики и других ягод, разработке сайтов, продвижению услуг в социальных сетях. Надо отметить, что на разных этапах конкурса составы жюри разнятся – такой подход позволяет проектам пройти через основательный фильтр экспертной оценки. Замечу, это ведущие эксперты в разных сферах, – отметили организаторы. 

Начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики, член жюри финального этапа Дмитрий Крупский добавил, что с 2012 года в Беларуси прошло свыше 3,3 тысячи стартап-мероприятий:

– В них участвовало 155 тысяч человек, презентовано более 10 тысяч бизнес-проектов. Из них частными инвесторами поддержано 130 проектов. Значимость конкурсов, подобных «АГРО 3.0», сложно переоценить. Участники стартап-мероприятий – потенциальный резерв, который будет пополнять сектор частного бизнеса. Рассчитываю, что нынешний конкурс также станет импульсом для развития сектора малого бизнеса в стране.

И в том числе развития агроусадеб. К примеру, дополнительно прорекламировать их поможет проект «Экологические путешествия по Беларуси», который продвигает аспирант БГУ Светлана Долюк. Финалистка «АГРО 3.0» разрабатывает мобильное приложение для экологических путешествий и создает базу эколого-туристических маршрутов. В него включаются также достопримечательности, кемпинги, агроусадьбы, другие интересные места.

– Идея зародилась после путешествий по разным странам, где в нацпарках видела такие приложения. Особенностью наших маршрутов станет указание доступности места для путешественников с маленькими детьми, с нарушением зрения, передвигающихся на коляске. В перечне более 300 маршрутов, сейчас занимаемся их тестированием, рассчитываем на помощь музеев, райисполкомов, владельцев агроусадеб и других заинтересованных организаций, ведь охватить такой объем в одиночку непросто. Рассчитываю, что в следующем году приложение заработает в полной мере, – рассказала Светлана Долюк.
 
Финал пройдет в формате онлайн-марафона. Каждый участник подготовит видеопрезентацию проектов. Все они будут 11 июня доступны к просмотру. Проголосовать за понравившуюся работу сможет любой зритель. Призовой фонд конкурса – более 120 тысяч рублей. Борьба идет за главные награды: в номинации «Лучшее кейс-решение» – 5 тысяч рублей, «Лучшая бизнес-идея» – 15 тысяч рублей. Организаторы подчеркивают, что участие в конкурсе – это не только призы, но и возможность прокачать свои знания, проконсультироваться у экспертов бизнес-сообщества, узнать секреты их успеха, обсудить взаимодействие бизнеса и банковской сферы.

Организаторами выступают ОАО «Белагропромбанк» и объединенная профсоюзная организация банка. 
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