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Финал проекта "100 идей для Беларуси" состоится 24 февраля

Финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2020 года состоится 24 февраля в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, руководитель проекта Наталья Столпинская.


"Гранд-финал 10-го сезона проекта пройдет в столице. Его участниками станут победители итоговых отборочных туров в областях, городе Минске, а также в Национальной академии наук Беларуси. Они состоялись в декабре прошлого года. 24 февраля в бизнес-холле "Президент-Отеля" развернется интерактивная выставка-презентация авторских разработок финалистов. Во время защиты экспертный совет определит имена абсолютных победителей "100 идей" в десяти номинациях среди учащихся, а также студентов и работающей молодежи (в двух возрастных группах)", – рассказала Наталья Столпинская.

Проект "100 идей для Беларуси" на лучшую инновационную идею в различных сферах социального и экономического развития страны, интересную для практической реализации, стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ и стал визитной карточкой молодежной организации. "Фактически "100 идей для Беларуси" в этом сезоне отмечают свое десятилетие. Именно поэтому мы приняли решение показать участникам и гостям торжественной церемонии официального открытия финала творческую интерпретацию эволюции развития проекта, сочетающую в себе элементы хроники и шоу", – пояснила представитель ЦК БРСМ.

Организаторами проекта "100 идей для Беларуси" выступают БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при поддержке Министерства образования. 

Фото: БЕЛТА
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