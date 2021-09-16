Самую красивую многодетную белоруску выберут 19 сентября

Финал первого республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси» пройдет в Минске 19 сентября. 15 многодетных красавиц из разных регионов страны попали в топ конкурса. Их выбрали из полусотни участниц.



Конкурс красоты среди многодетных женщин в Беларуси проходит впервые. Его инициатор и организатор – многодетная мама Александра Никифорова. У одной из первых выпускниц Военной академии Республики Беларусь, капитана запаса, бакалавр психологии Александры Никифоровой имеется солидный опыт организации крупных мероприятий и работы моделью. Она – обладательница титулов "Миссис Минск – 2019", "Миссис Вселенная Беларусь – 2019". Сейчас преподает дефиле и готовится в пятый раз стать мамой.

– Отрадно, что конкурс проходит в знаковое время – когда наша страна впервые в своей суверенной истории празднует День народного единства, – говорит Александра Никифорова. – Конкурс призван объединить женщин Беларуси атмосферой красоты и созидания на благо любимой Родины. Быть многодетной мамой – это модно, почетно, красиво. Продемонстрировать это – одна из целей нашего конкурса. Участницы не только заявят о себе на всю страну и расскажут, что такое осознанное материнство, но и с помощью педагогов актерского мастерства, режиссеров, стилистов еще больше раскроют свой творческий потенциал, наполнятся вдохновением.

Среди финалисток есть женщины, у которых трое, четверо и даже пятеро детей. Две претендентки на корону совсем недавно стали мамами. Вглядываясь в их прекрасные лица, не верится, что за плечами у них огромный опыт материнства: бессонные ночи и заботы по хозяйству. Обходятся без нянь и помощниц по дому и в то же время уверенно дефилируют в изысканных нарядах по подиуму. К слову, в финале, кроме выхода в вечерних платьях и национальных костюмах, будет и выход в купальниках. Почему бы не продемонстрировать подтянутую фигуру? – подумали многодетные мамы. Кстати, параметры 90-60-90 при подаче заявки на конкурс были не обязательны. Главное – правильные пропорции и размер одежды до 48-го.

По условиям конкурса конкурсантки должны иметь гражданство Республики Беларусь, постоянно проживать на территории нашей страны, иметь трех и более детей (даже если дети старше 18 лет). Главные критерии – хорошие внешние данные, умение презентовать себя, активная жизненная позиция (личные принципы, мировоззрение, моральные нормы), поскольку в случае победы предстоит придумать и реализовать собственный благотворительный проект. Возраст – от 25 до 45 лет. Профессиональное жюри будет оценивать также и творческие способности участниц. Приветствуется знание английского языка, владение навыками общения на других языках.

Среди участниц конкурса – представительницы разных профессий. Есть музыкант, педагог, бакалавр искусств Ольга Мацулевич из Минского района, химик, инженер-эколог Татьяна Фоминова из Минска, техник-технолог общественного питания мировой кухни Юлия Юревич, мастер спорта по художественной гимнастике Наталья Совпель, учитель-дефектолог из Могилева Елена Лужкова, экономист из Полоцка Марина Царь, психолог Надежда Филюта, юрист Катажина Граница, филолог и экономист Лилиана Батурина, юрист-международник Екатерина Кулеш, юрист-международник Каролина Никифорова, экономист и бизнесвумен Светлана Метельская, Анжелика Деркач, финансовый консультант Татьяна Философ, экономист и режиссер Ирина Брель.

Конкурсантки съехались в Минск неделю назад. На протяжении семи дней они оттачивали искусство дефиле, участвовали в мастер-классах, попробовали себя в роли актрис театра.

К слову, педагогом по сценическому мастерству для участниц стала член жюри конкурса, актриса театра и кино, телеведущая, доцент кафедры вокала, речи и пластических дисциплин БГАИ, художественный руководитель театрального проекта «Три ТформаТ» Вера Полякова.

– Участницы конкурса – сногсшибательные красавицы! – делится впечатлениями Вера Полякова. – С такими шикарными фигурами, с активной жизненной позицией, позитивные, веселые, жизнерадостные! На моем занятии они работали с большой отдачей. Это дорого стоит. Все участницы – пример для современных белорусок. Их основной посыл, что с рождением ребенка не стоит ставить крест на карьере и своем личном развитии. Как выбрать из них лучшую из лучших – крайне сложный вопрос. Я бы им всем вручила по короне, потому что каждая из участниц – Красавица!

19 сентября состоится финал, где и определят имя победительницы.

Финальное красочное шоу состоится на площадке «Дипсервис Холл» (Минск, пер. Войсковый, 4). Начало в 17:00. Вход бесплатный.

Учредителями конкурса выступили общественная организация "Белорусская ассоциация ветеранов подразделений специального назначения "Честь", Республиканская общественная организация "Белая Русь", Минский городской комитет БРСМ. Конкурс пройдет при поддержке Мингорисполкома, Министерства культуры Беларуси, государственных предприятий и организаций.



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