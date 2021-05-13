Финальный матч футбольной Лиги чемпионов –2020/2021 между английскими «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая не в Стамбуле, а в Порту, проинформировала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Выход в финал Лиги чемпионов – высшее достижение для футбольных клубов, – отметил глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин. – Болельщики на протяжении года не имели возможности увидеть свои команды вживую, поэтому мы вновь обратились к нашим друзьям из Португалии с просьбой о помощи. Мы очень благодарны, что Португалия согласилась провести финальный матч у себя. Также мы согласны с тем, что решение правительства Великобритании о включении Турции в список красной зоны для путешествий было принято добросовестно и в интересах защиты граждан от распространения коронавируса».
ТАСС напоминает, что власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в страну из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. При этом люди, прибывшие в Великобританию из Турции, должны отбыть десятидневный карантин в гостинице за свой счет.
Прошлогодний финал Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и французским ПСЖ (1:0) состоялся в Лиссабоне. Таким образом, Португалия станет первой страной, которая примет финал главного футбольного еврокубка два сезона кряду.
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Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту
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