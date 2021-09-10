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  2. Финал конкурса "Мисс Беларусь" проходит в Минске. Среди зрителей шоу Александр Лукашенко

Финал конкурса "Мисс Беларусь" проходит в Минске. Среди зрителей шоу Александр Лукашенко

Финал Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь – 2021" стартовал в минском Дворце спорта, передает БЕЛТА.


За звание самой прекрасной белоруски и корону соревнуются 29 претенденток. На протяжении нескольких часов они будут демонстрировать свои таланты и грацию, стараясь завоевать симпатии публики и компетентного жюри. Во время яркого, зрелищного шоу девушки будут презентовать родную страну – Беларусь, ее настоящее, прошлое и будущее, богатство духовной культуры, традиций и достижений.


В качестве зрителя в зале присутствует Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь" проходит в 12-й раз. Победительница представит нашу страну на конкурсе "Мисс мира" в декабре этого года в Пуэрто-Рико. В качестве приза она получит денежную премию в 500 базовых величин и автомобиль Geely.

































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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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