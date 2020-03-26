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  2. Финал десятого сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут

Финал десятого сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут

Финал десятого сезона "Ходячих мертвецов" не выйдет в апреле, как ожидалось, пишет РИА Новости.

Фото : AMC

"Текущие события, к сожалению, сделали невозможным окончание post-production финала десятого сезона "Ходячих мертвецов", поэтому мы завершаем на 15-м эпизоде, который выйдет 5 апреля", — сообщили авторы в Instagram.

"Финал выйдет как особый эпизод чуть позже в этом году", — отметили они.

По словам создателей, первые восемь серий десятого сезона можно будет посмотреть бесплатно на AMC.com и в приложении AMC Аpp сразу после показа последнего эпизода с 5 апреля до 1 мая.

Исполнительный продюсер Грег Никотеро в комментариях объяснил любопытным поклонникам, что "post-production включает визуальные спецэффекты, музыку, сведение звука и звуковые спецэффекты. Обычно на это уходит около трех недель".

Он отметил, что, хотя это печальная новость, финальный эпизод никого не разочарует.

Ранее подтвердились сведения о том, что "Ходячих мертвецов" продлят на 11-й сезон.
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