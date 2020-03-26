Финал десятого сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут

Фото : AMC

, — сообщили авторы в Instagram.— отметили они.По словам создателей, первые восемь серий десятого сезона можно будет посмотреть бесплатно на AMC.com и в приложении AMC Аpp сразу после показа последнего эпизода с 5 апреля до 1 мая.Исполнительный продюсер Грег Никотеро в комментариях объяснил любопытным поклонникам, что "post-production включает визуальные спецэффекты, музыку, сведение звука и звуковые спецэффекты. Обычно на это уходит около трех недель".Он отметил, что, хотя это печальная новость, финальный эпизод никого не разочарует.Ранее подтвердились сведения о том, что "Ходячих мертвецов" продлят на 11-й сезон.