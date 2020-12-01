Предполагается, что картина Вадима Перельмана «Уроки фарси» представит Беларусь на 93-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом пишет Кинопоиск.
Фото: kinopoisk.ru
Ленту номинируют в категории «Лучший иностранный фильм».
В драме рассказана история бельгийского еврея Жиля (Науэль Перес Бискаярт), который попал в концлагерь и, чтобы выжить, представился персом. Внезапно выяснилось, что на кухню концлагеря срочно требуется рабочий (именно перс): заведующий Кох (Ларс Айдингер) решает освоить фарси, чтобы после войны переехать к брату в Тегеран. Герою приходится импровизировать и обучать немца словам, которые он и сам не знает.
Премьера «Уроков фарси» прошла во внеконкурсной программе Special Берлинского фестиваля. Премьера в России – весной 2021-го.
93-я церемония вручения премий «Оскар» запланирована на 25 апреля 2021 года.
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Фильм «Уроки фарси» выдвинут на «Оскар» от Беларуси
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