Фильм «Уроки фарси» выдвинут на «Оскар» от Беларуси

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Ленту номинируют в категории «Лучший иностранный фильм».В драме рассказана история бельгийского еврея Жиля (Науэль Перес Бискаярт), который попал в концлагерь и, чтобы выжить, представился персом. Внезапно выяснилось, что на кухню концлагеря срочно требуется рабочий (именно перс): заведующий Кох (Ларс Айдингер) решает освоить фарси, чтобы после войны переехать к брату в Тегеран. Герою приходится импровизировать и обучать немца словам, которые он и сам не знает.Премьера «Уроков фарси» прошла во внеконкурсной программе Special Берлинского фестиваля. Премьера в России – весной 2021-го.93-я церемония вручения премий «Оскар» запланирована на 25 апреля 2021 года.