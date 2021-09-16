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  2. Фильм «Телохранитель» переснимут к годовщине смерти Уитни Хьюстон

Фильм «Телохранитель» переснимут к годовщине смерти Уитни Хьюстон

Культовый фильм «Телохранитель» (1992) планируют переснять по случаю десятой годовщины смерти певицы и актрисы Уитни Хьюстон, которая сыграла главную роль в оригинальной картине. Об этом пишет Super.ru.


Примечательно, что и фильм будет отмечать тридцатилетний юбилей со дня премьеры. Над ремейком работает компания Warner Brothers, а сценаристом выступит американский драматург Мэтью Лопес, работавший над пьесами для Бродвея, а также над проектами для HBO и Netflix. Сценарист оригинальной ленты Лоуренс Кэздан на этот раз попробует себя в роли продюсера. 

Кто исполнит роль вместо покойной Хьюстон, пока остается тайной. 

Помимо удачного актерского перфоманса в «Телохранителе» звучат несколько композиций Уитни. Песни Run To You и I Have Nothing даже были выдвинуты на премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».

Напомним, смерть Уитни Хьюстон стала потрясением для всего мира. Ее не стало 11 февраля 2012 года. Тело знаменитости обнаружили в ее гостиничном номере. Это случилось накануне 54-й церемонии «Грэмми», которую потом и посвятили Уитни. Причинами смерти звезды стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление запрещенных препаратов. 
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Фото: РЕЙТЕР
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