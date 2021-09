Фильм «Телохранитель» переснимут к годовщине смерти Уитни Хьюстон

Примечательно, что и фильм будет отмечать тридцатилетний юбилей со дня премьеры. Над ремейком работает компания Warner Brothers, а сценаристом выступит американский драматург Мэтью Лопес, работавший над пьесами для Бродвея, а также над проектами для HBO и Netflix. Сценарист оригинальной ленты Лоуренс Кэздан на этот раз попробует себя в роли продюсера.Кто исполнит роль вместо покойной Хьюстон, пока остается тайной.Помимо удачного актерского перфоманса в «Телохранителе» звучат несколько композиций Уитни. Песни Run To You и I Have Nothing даже были выдвинуты на премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».Напомним, смерть Уитни Хьюстон стала потрясением для всего мира. Ее не стало 11 февраля 2012 года. Тело знаменитости обнаружили в ее гостиничном номере. Это случилось накануне 54-й церемонии «Грэмми», которую потом и посвятили Уитни. Причинами смерти звезды стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление запрещенных препаратов.