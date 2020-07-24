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  2. Фильм "Смертельная битва" получит самый взрослый возрастной рейтинг

Фильм "Смертельная битва" получит самый взрослый возрастной рейтинг

Создатели уверяют, что в картине будет присутствовать такой же уровень насилия, как и в игре, пишет ComicBook.

В новой "Смертельной битве" будет присутствовать такой же уровень насилия, как и в игре, поэтому картина получит рейтинг "R" в американском кинопрокате.

- Я могу с уверенностью сказать, что фаталити, которые мы собираемся включить в фильм, происходят из игры. Мы не собираемся придумывать что-то новое, что мы не видели раньше, - заявил сценарист фильма Грег Руссо.

Пока сюжет фильма окутан тайной. Ожидается, что в фильме появятся такие культовые персонажи, как Скорпион, Джонни Кейдж и Райден. Съемки уже завершились и скоро зрители увидят трейлер фильма.

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