Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени

Речь идет о реплике одного из героев кинофильма «Охотник на монстров»: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees» («Посмотри на мои колени? Какие они? Китайские»). Фраза напомнила некоторым зрителям о старой расистской песенке «Chinese, japanese, dirty knees – look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это»).Изначально эпизод в прокате показали, однако реакция зрителей не заставила себя ждать. Все тут же принялись обсуждать этот момент в социальных сетях. В итоге под давлением общественности показ картины был приостановлен.Режиссерам пришлось убрать сцену с шуткой. Официальные представители кинокомпании Constantin Film извинились перед китайской аудиторией и заявили, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.В России кинокартина «Охотник на монстров» (адаптация одноименной видеоигры) выйдет 14 января 2021 года.Фото: Lenta.ru