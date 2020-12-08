Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени

Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени

Кинокартину Пола Андерсона «Охотник на монстров» с Миллой Йовович в главной роли пришлось приостановить в прокате Китая из-за шутки про колени. Об этом сообщает Lenta.ru.


Речь идет о реплике одного из героев кинофильма «Охотник на монстров»: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees» («Посмотри на мои колени? Какие они? Китайские»). Фраза напомнила некоторым зрителям о старой расистской песенке «Chinese, japanese, dirty knees – look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это»).

Изначально эпизод в прокате показали, однако реакция зрителей не заставила себя ждать. Все тут же принялись обсуждать этот момент в социальных сетях. В итоге под давлением общественности показ картины был приостановлен.

Режиссерам пришлось убрать сцену с шуткой. Официальные представители кинокомпании Constantin Film извинились перед китайской аудиторией и заявили, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.

В России кинокартина «Охотник на монстров» (адаптация одноименной видеоигры) выйдет 14 января 2021 года.

Фото: Lenta.ru
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Новополоцке водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП
Большинство горнолыжных трасс в Минской области откроется к выходным
НОК: позицию МОК оцениваем как предвзятую и ангажированную
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
Мясникович: реальный сектор ЕАЭС демонстрирует позитивные результаты в условиях пандемии
Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт
Травматизм на четвертом месте среди ведущих причин смертности в стране
Соглашение о сотрудничестве подписано между Университетом гражданской защиты МЧС и Академией авиации
Посол Беларуси обсудил с главой МВД Сербии сотрудничество в области предупреждения чрезвычайных ситуаций
Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Офисный планктон
Биржа: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Белорусские продукты питания будут представлены на крупной выставке в ОАЭ
В Минском общежитии случился пожар: эвакуированы 50 человек
В Ганцевичах подросток дал объявление о продаже несуществующего телефона и выманил за него деньги
Лукашенко прокомментировал решение МОК о введении санкций
Вспышка птичьего гриппа всколыхнула Францию
Нацагентство по туризму продлило прием заявок на конкурс "Познай Беларусь" до 11 декабря
В Гомеле продавцы насвая пытались скрыться от милиции
На американской бирже наравне с золотом и нефтью начали торговать водой
Белорусские НПЗ в декабре получат около 1,64 млн т российской нефти
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О паршивых овцах
В Каменецком районе мужчина обнаружил в колодце тело соседа
Лукашенко: Всебелорусское народное собрание можно сделать конституционным органом
Кафе и бары в Санкт-Петербурге выступают против ограничительных мер COVID-19
В центре Москвы обнаружили тело умершей более пяти лет назад пенсионерки
Британские ученые рассказали, как по длине пальцев на руке узнать, будет ли верна ваша спутница
В Гомеле ГАИ устанавливает подробности ДТП, в котором серьезно пострадала девочка
Лукашенко: в стране создана система здравоохранения, которую не нужно ломать
Лукашенко – медикам в Столбцах: вы оказались политически сильными людьми
В среду будет преимущественно без осадков и до 11 градусов мороза
Житель Жодино сел за руль пьяным и отправился забирать внука из школы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перестаньте стучать. Вам не откроют
Вирусы и трояны могут попасть в смартфон через зарядку
Психология НЕношения маски
Стало известно, как Алибасов чувствует себя после выписки из больницы
Доктор рассказал, почему может прыгать уровень сахара в крови у здоровых людей
Ученые обнаружили в чае вещества, нейтрализующие COVID-19
Мобильный гид для туристов запустят в Гродно
Трамп назвал выборы в США позором для страны
В декабре Apple планирует провести еще одну презентацию новых устройств
Ситуация с COVID-19, опорные больницы, целевой набор молодых специалистов. О чем Лукашенко говорил во время посещения Столбцовской ЦРБ
В Подмосковье двухмесячный ребенок умер после падения с двухъярусной кровати
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хроника падающего недобомбардировщика
Ученые вновь доказали, что люди с первой группой крови менее подвержены заражению COVID-19
Имена финалистов конкурса "100 идей для Беларуси" станут известны 26 декабря
В Австралии от удара молнии пострадали 13 учеников и два учителя
Авторы
СКАНИРУЙТЕ