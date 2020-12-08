Кинокартину Пола Андерсона «Охотник на монстров» с Миллой Йовович в главной роли пришлось приостановить в прокате Китая из-за шутки про колени. Об этом сообщает Lenta.ru.
Речь идет о реплике одного из героев кинофильма «Охотник на монстров»: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees» («Посмотри на мои колени? Какие они? Китайские»). Фраза напомнила некоторым зрителям о старой расистской песенке «Chinese, japanese, dirty knees – look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это»).
Изначально эпизод в прокате показали, однако реакция зрителей не заставила себя ждать. Все тут же принялись обсуждать этот момент в социальных сетях. В итоге под давлением общественности показ картины был приостановлен.
Режиссерам пришлось убрать сцену с шуткой. Официальные представители кинокомпании Constantin Film извинились перед китайской аудиторией и заявили, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.
В России кинокартина «Охотник на монстров» (адаптация одноименной видеоигры) выйдет 14 января 2021 года.
Фото: Lenta.ru
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Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени
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