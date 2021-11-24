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Фильм Михаила Ефремова стал лауреатом тюремного конкурса

Фильм, созданный в колонии при участии актера Михаила Ефремова, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции "Преступление и наказание". Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

Михаил Ефремов был одним из участников кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4, которые написали сценарий к фильму под названием "Евангелие от Федора". Отмечается, что Михаил Ефремов также озвучил его. 

В пресс-службе УФСИН России по Белгородской области рассказали, что руководство колонии оказало поддержку конкурсантам, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения.

Роль следователя Порфирия Петровича сыграл сотрудник колонии, а Соню Мармеладову воплотила дочь Ефремова Вера, приславшая видеозапись своего исполнения в учреждение по электронной почте.
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