Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на «Оскар»

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Режиссер Андрей Кончаловский по этому поводу написал в своем "Фейсбуке": «Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно».Главную роль в картине исполнила супруга режиссера, выпускница Белорусской государственной академии искусств Юлия Высоцкая. Со вчерашнего дня фильм можно посмотреть и в минском прокате.