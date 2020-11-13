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  2. Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на «Оскар»

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на «Оскар»

Драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинута от России на премию американской киноакадемии «Оскар». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Фото: ria.ru

Режиссер Андрей Кончаловский по этому поводу написал в своем "Фейсбуке": «Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно».

Главную роль в картине исполнила супруга режиссера, выпускница Белорусской государственной академии искусств Юлия Высоцкая. Со вчерашнего дня фильм можно посмотреть и в минском прокате. 
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