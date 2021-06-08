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  2. Филлипова об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности: происходящие общественно-политические события не могли остаться за пределами внимания законодателя

Филлипова об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности: происходящие общественно-политические события не могли остаться за пределами внимания законодателя

"Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" был подписан Президентом. Изменения затронули основные пункты – экстремизм, защита персональных данных, неоднократное нарушение порядка во время массовых мероприятий, институт замены наказания, дифференцированный подход к штрафам. Заместитель министра юстиции Беларуси Наталья Филиппова в эфире программы "Панорама" рассказала, как будут работать новации. 

Фото: архив БЕЛТА

Она остановилась на основных моментах модернизации закона и объяснила, как теперь будет функционировать институт замены наказания. 

– Законом внедрен новый институт, который подразумевает упрощенный порядок назначения наказаний осужденным, которые злостно уклоняются от исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  Происходит либерализация. Если есть злостное уклонение от исполнения наказания, орган, ответственный за исполнение приговора, вправе выйти с представлением в суд, который в свою очередь может заменить назначенное наказание на более жесткое. Как правило, речь будет идти о замене на арест либо ограничение свободы. Например, 1 день лишения свободы приравняют к 24 дням общественных работ. Либо 1 день ограничения свободы будет засчитывать 12 часов общественных работ. Это более либеральный подход, – прокомментировала Наталья Филиппова. 

Замминистра юстиции рассказала, как усовершенствован институт уплаты штрафа:

– При назначении наказания суду предоставляется право применить отсрочку или рассрочку уплаты штрафа. Рассрочка допустима на срок до пяти лет, при этом ежемесячный платеж должен быть не менее двух базовых величин, – продолжила она. – Отсрочка разрешена на срок до года. Это прорыв – кодекс определяет критерии, которыми будет руководствоваться суд при назначении соответствующего вида наказания. Учтут степень и характер общественной опасности совершенного преступления и материальное положение осужденного. 

Специалист также рассказала, какие составы и статьи исключены из Уголовного кодекса:

– Это составы, связанные с засорением либо загрязнением вод, нарушением правил охраны рыб, нарушением правил водопользования. Ряд статей исключен ввиду того, что составы перенесены в другие разделы либо трансформированы в иные составы, объединены в одну статью, претерпели некие изменения, – отметила Наталья Филиппова. 

По ее словам, наряду со смягчением ответственности, законом обеспечены и дополнительная охрана конституционного строя. Здесь речь идет о новых статьях и составах преступлений в УК.  

– Происходящие общественно-политические события не могли остаться за пределами внимания законодателя. Ряд инициатив был направлен на ужесточение ответственности, на включение в проект деяний, которые теперь будут уголовно наказуемы. В их числе реабилитация нацизма, неоднократное (более 2 раз) нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, незаконное получение информации о частной жизни либо персональных данных лиц, в том числе их близких, связанных с исполнением ими служебной деятельности либо общественного долга. Составы по экстремистской деятельности также дополнены: теперь к ответственности могут привлечь не только за занятие экстремизмом, но и за обучение и вовлечение в эту деятельность, – пояснила представитель ведомства.  
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