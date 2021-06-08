Филлипова об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности: происходящие общественно-политические события не могли остаться за пределами внимания законодателя

Фото: архив

БЕЛТА

Она остановилась на основных моментах модернизации закона и объяснила, как теперь будет функционировать институт замены наказания.прокомментировала Наталья Филиппова.Замминистра юстиции рассказала, как усовершенствован институт уплаты штрафа:– продолжила она.Специалист также рассказала, какие составы и статьи исключены из Уголовного кодекса:– отметила Наталья Филиппова.По ее словам, наряду со смягчением ответственности, законом обеспечены и дополнительная охрана конституционного строя. Здесь речь идет о новых статьях и составах преступлений в УК.– пояснила представитель ведомства.