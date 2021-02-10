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Филипп Плейн ответил на обвинения в гомофобии и дискриминации

На днях немецкий модельер и основатель бренда Phillip Plein оказался в центре скандала из-за жалобы своего экс-работника. Тот обвинял Плейна в дискриминации на рабочем месте. Однако комментарий дизайнера не заставил себя ждать. Дизайнер опубликовал ответ на обвинения на своей личной странице в Instagram. 


Филипп объяснил, что уволил работника по причине плохого выполнения им должностных обязанностей – и ничего больше. 

– Прискорбно видеть, что некоторые люди пытаются использовать свою сексуальную ориентацию как способ получить собственную выгоду. Я работаю в индустрии моды почти с 20 лет. И за это время я не сталкивался ни с одним обвинением в дискриминации, – написал Плейн. 

Модельер подчеркнул, что за все время своего творческого пути не раз работал с представителями различных ориентаций и гендеров и, несмотря на то что многие поклонники считали его геем, никогда не доказывал обратное, поскольку не видит в этом ничего плохого. 

– Я сделал свое первое фешен-шоу с участием исключительно чернокожих моделей задолго до появления движения Black Lives Matter, а в 2013 году устроил глобальную кампанию с трансгендерной моделью и целующимися мужчинами. Быть гетеросексуальным дизайнером в индустрии, где в основном доминируют гомосексуальные модельеры и модные редакторы, сложно. И так было всегда! Я, вероятно, получил больше ненависти, неприятия, ревности, моббинга, критики и дискриминации, чем кто-либо прежде в этой индустрии. Если кто-то думает, что у меня проблемы с различными сексуальными ориентациями, этот человек нуждается в серьезной помощи. Мне больше нечего сказать на это обвинение! – заключил модельер.

Дизайнера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии и дискриминации на рабочем месте

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Дизайнера Филиппа Плейна обвинили в гомофобии и дискриминации на рабочем месте
Напомним, на днях бывший сотрудник бренда Амро Алсолейби подал судебный иск к американскому подразделению бренда и самому дизайнеру, заявив, что Плейн часто допускал в его адрес гомофобные оскорбления и подвергал дискриминации на рабочем месте.  

Фото: instagram.com/philippplein
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