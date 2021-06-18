Филипп Киркоров устроил встречу с TikTok-блогерами, чтобы расширить свою аудиторию

Знаменитость навестил подмосковный дом TikTok: в компании певицы Maruv и своих детей он на протяжении нескольких часов общался с молодыми и активными ребятами.
Киркоров поделился видео и добавил к нему подпись:
– Это был из ряда вон выходящий прием в лучшем его проявлении. Люблю неожиданности и сюрпризы. Я даже не понял особо, что мы снимали. Просто отдыхал и общался с ребятами из TikTok-дома. А сегодня вижу множество роликов с многомиллионными просмотрами! Вот это ребята умеют делать контент!
Интересно, что у входа на мероприятие Киркоров встретил своего двойника – ростовую куклу. Певец сказал: "Вашу маму и тут, и там показывают". Он поздоровался со своей копией и поинтересовался у него, жив ли тот.
Потом исполнитель записал несколько роликов для TikTok вместе с юными блогерами. Возможно, в скором времени Киркоров представит совместный проект с юными видеоблогерами.