Филипп Киркоров устроил встречу с TikTok-блогерами, чтобы расширить свою аудиторию

Знаменитость навестил подмосковный дом TikTok: в компании певицы Maruv и своих детей он на протяжении нескольких часов общался с молодыми и активными ребятами.Киркоров поделился видео и добавил к нему подпись:Интересно, что у входа на мероприятие Киркоров встретил своего двойника – ростовую куклу. Певец сказал: "Вашу маму и тут, и там показывают". Он поздоровался со своей копией и поинтересовался у него, жив ли тот.Потом исполнитель записал несколько роликов для TikTok вместе с юными блогерами. Возможно, в скором времени Киркоров представит совместный проект с юными видеоблогерами.