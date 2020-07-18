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Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская сегодня покончила с собой в российской столице, пишет ТАСС.

Харли Уиндзор и Екатерина Александровская. Фото: ТАСС

"Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели - суицид", - сообщил собеседник информационного агентства в правоохранительных органах. 

Известна, что девушка оставила записку со словом "люблю". По словам источника ТАСС, ранее девушка уже пыталась совершить самоубийство после перенесенной травмы.

Тренер фигуристки Андрей Хекало сообщил, что спортсменка с января лечилась от эпилепсии.

Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время она представляла на соревнованиях  Австралию.
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