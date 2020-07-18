Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Харли Уиндзор и Екатерина Александровская. Фото:

ТАСС

, - сообщил собеседник информационного агентства в правоохранительных органах.Известна, что девушка оставила записку со словом "люблю". По словам источника ТАСС, ранее девушка уже пыталась совершить самоубийство после перенесенной травмы.Тренер фигуристки Андрей Хекало сообщил, что спортсменка с января лечилась от эпилепсии.Екатерина Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время она представляла на соревнованиях Австралию.