ФИФА может продлить летнее трансферное окно до 2021 года

Международный футбольный союз из-за ситуации с распространением коронавируса может продлить сроки предстоящего летнего трансферного окна до января 2021 года, сообщает The Telegraph.





Цель этой меры — позволить клубам поправить свои финансовые дела, пошатнувшиеся из-за остановки футбольных чемпионатов, пишут vesti.

Из-за пандемии нового коронавируса приостановлены все футбольные первенства планеты за исключением чемпионата Беларуси.

В ФИФА обсудят инициативу с руководством клубов, некоторые из них между тем уже высказались за продление трансферного окна.