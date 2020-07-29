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Фиби Уоллер-Бридж рассказала, стоит ли ждать продолжения «Дряни»

Сценаристка и исполнительница главной роли в сериале «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж в интервью The Mirror заявила, что поклонникам шоу не стоит ждать продолжения.

«Мне кажется, мы должны ее отпустить, она выдохлась. Она столько всего пережила», – считает актриса.

При этом она подчеркнула, что продолжает сотрудничать с авторами «Дряни», и в будущем они намерены выпустить нечто подобное.

«Дрянь» (Fleabag) – сериал, который эволюционировал из моноспектакля Фиби Уоллер-Бридж и принес ей мировую славу не только как актрисе, но и сценаристке. Проект состоял из двух сезонов, которые вышли в 2016-м и 2019 годах. Второй сезон был удостоен двух «Золотых глобусов» –за лучший комедийный сериал и лучшую женскую роль. Подробнее о сериале мы писали здесь.

Уоллер-Бридж после «Дряни» написала сценарий первого сезона сериала «Убивая Еву», который был также тепло принят зрителями и критиками, а также вошла в команду сценаристов нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», который пока не вышел на широкие экраны из-за пандемии.

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