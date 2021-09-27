Саевич: фейки о переполненных больницах способствуют дестабилизации обстановки

Таким мнением поделилась сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" главный врач 3-й ГКБ Минска Наталья Саевич во время обсуждения появляющихся фейков о работе учреждений здравоохранения в период пандемии COVID-19.
– Примерно 10 дней назад, когда наша клиника всего три дня была на перепрофилировании, стали появляться фейки о том, что не хватает машин, на одной кислородной точке находятся по 3–5 пациентов, реанимация переполнена. Притом что в реанимации к тому моменту было только 2 пациента, а всего там развернуто 22 койки. И заболевшие не были подключены к ИВЛ. Такие фейки и способствуют определенной дестабилизации. Но ведь кто-то верит этой недостоверной информации, – рассказала главврач.