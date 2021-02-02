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Февраль в Беларуси в этом году ожидается холоднее обычного

Последний зимний месяц в этом году ожидается холоднее обычного, сообщает БЕЛТА.


– Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус ниже климатической нормы, местами около нее (норма – минус 2–6). Месячное количество осадков прогнозируется согласно средним многолетним значениям (27–45 мм), – рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Климатологи отмечают, что февраль по погодным условиям схож с январем. Бывали года, когда температура в этом месяце сильно отличалась от средних значений. Холоднее обычного на 8–11 градусов было в феврале 1947, 1954, 1985, 1986 годов. Самым холодным за весь период метеорологических наблюдений считается февраль 1929 года: среднемесячная температура составила минус 17,1 – это на 12,8 градуса ниже нормы.

Теплая погода (на 5–6 градусов выше климатической нормы) отмечалась в феврале 1989, 1995, 2002, 2016 и 2020 годов. Самым теплым за весь более чем столетний период метеорологических наблюдений стал февраль 1990 года со среднемесячной температурой воздуха плюс 2,6, что почти на 6,9 градуса теплее обычного.

Ночные температуры в феврале – примерно 5–9 градусов мороза, но при вторжениях холодного воздуха из Арктики могут опускаться до минус 25 и ниже. Абсолютный минимум (минус 40,7) был отмечен на метеостанции Докшицы в ночь на 1 февраля 1956 года. Днем температура воздуха обычно бывает от минус 3 до плюс 1 градуса. Абсолютный максимум (плюс 17,2) был зафиксирован на метеостанции Брест днем 21 февраля 1990 года. За месяц обычно отмечается 10–17 дней с оттепелью. Продолжительность солнечного сияния за месяц – 59–70 часов.

За февраль снежный покров увеличивается: к концу месяца зачастую его средняя высота достигает 12–26 см, в южных регионах – 7–14 см. В среднем за месяц отмечается 12–18 дней с осадками, их норма составляет 27–45 мм. При циклоническом характере погоды месячное количество осадков увеличивается до 56–130 мм, превышая норму в 2–3 раза. В отдельные годы, когда преобладают антициклональные процессы, месячная сумма осадков уменьшается до 1–11 мм.

В среднем в феврале отмечается 1–4 дня с гололедными явлениями, 2–6 дней с изморозью, 3–8 дней c метелью и 2–11 дней с туманами.

– Прогнозы погоды на месяц разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами на неделю, на 2–3 суток и на сутки, – уточнили в Белгидромете.

Фото: БЕЛТА
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