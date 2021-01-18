Февраль принесет неожиданные перемены в личной жизни только этим знакам зодиака

Февраль преподнесет приятный сюрприз тем Тельцам, которые состоят в браке. Представителям этого знака судьба предоставит случай, который подогреет чувства в семейной паре и даст отношениям новый виток. Конец зимы станет идеальным временем для романтических встреч, совместного культурного времяпрепровождения, длинных откровенных разговоров. Звезды рекомендуют Тельцам не упускать такую возможность и извлечь максимальную пользу для семьи в этот период, ведь такая благосклонность планет появится в следующий раз очень не скоро.Холостым Скорпионам звезды обещают настоящее раздолье в феврале. Включайте режим активного поиска нового спутника жизни, и вам обязательно улыбнется удача. Любовь будет поджидать Скорпионов повсюду: новые коллеги на работе, случайные встречи в общественных местах, неожиданные знакомства через друзей. Однако действительно тот человек повстречается не сразу. Представителям этого знака придется перебрать немало людей, пришедших в их жизнь лишь на время, чтобы отыскать того самого.Звезды уверяют, что скоро в жизни Козерогов появится новый человек, с которым представителей знака закружит вихрь страстей. Противиться складывающимся обстоятельствам нет смысла, раз сами звезды это устроили. А вот продолжительность нового увлечения будет напрямую зависеть от самих Козерогов. Возможно, многим представителям данного знака предстоит сделать нелегкий выбор, который сильно повлияет на дальнейшую их судьбу.