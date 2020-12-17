Онлайн-фестиваль японской культуры Japan Fest пройдет с 17 по 23 декабря, сообщает БЕЛТА.
В Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" пояснили, что традиционный фестиваль кино впервые пройдет в онлайн-формате. Покажут семь фильмов 2000-х, в которых использованы различные приемы – и традиционные, и современные: классическая фабула, компьютерная графика, драматургию мангу.
– Япония в фильмах показана как страна разносторонних культур и субкультур. Представят и дополнительные арт-блоки, которые еще глубже раскроют культуру страны, – прокомментировали в центре.
Зрителям покажут две части фильма "Токийский гуль". Он снят на основе популярной серии манги Суи Исиды и переносит зрителя в альтернативную реальность. В программе также присутствует фильм конкурсной программы Венецианского кинофестиваля "Третье убийство" Хирокадзу Корээда. Можно увидеть экранизацию популярного японского комикса-манга "Страшная воля богов" современного режиссера Такаси Миикэ в стиле культовых японских боевиков. Japan Fest покажет ленту "Синоби" Тена Cимоямы, где пересказана история "Ромео и Джульетты" между враждующими кланами ниндзя. Зрители увидят киноленту "Ушедшие" (режиссер – Йохиро Такита) – обладателя премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" .
Дополнительный фестивальный блок "Арт" – это погружение в японскую культуру.
– Проведем мастер-класс по традиционной японской живописи тушью. Участникам представят ряд линогравюр художника Артема Тимошенко для сборника хайку Басе, которые стали дополнением к изданию в единственном экземпляре, – подчеркнули организаторы.
В арт-блок вошел и фильм-выставка "Ван Гог и Япония" о самых плодотворных годах творчества великого художника, когда его работы были проникнуты японским искусством.
Фото: pixabay.com
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Фестиваль японской культуры пройдет онлайн 17–23 декабря
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