Фестиваль «Вытокі» в Лиде стал настоящим праздником для его участников и гостей

Фестиваль в Лиде стартовал два дня назад. Но если первые дни были посвящены культурному наследию региона, то сегодня начали работу спортивные площадки «Вытокі. Крок да Алімпу», где дети и их родители могли попробовать себя в различных видах – легкой атлетике, футболе, хоккее, биатлоне, теннисе и не только.приехал в Лиду из Минска, чтобы принять участие в танцевальном брейк-данс баттле. После выступления парнишка также решил пройти олимпийский квест:Попробовав свои силы в разных видах спорта, Артур сказал: теперь был бы не прочь заняться и футболом. Загорелись спортом и школьницы. Девчонки говорят: о фестивале узнали в школе, а о своем участии в нем нисколько не жалеют:Показательные выступления боксеров, каратистов, борцов, олимпийские викторины – для участников олимпийского квеста и фестиваля в целом организаторы приготовили немало интересного.на праздник пришла с сыновьями – старший, шестилетний Глеб боролся за новый пояс в соревнованиях по карате, а младший, трехлетний Даниил вместе с мамой поддерживал брата.говорит Виктория.В том, что праздник удался, уверен иПраздник в Лиде будет длиться до самого вечера. Сейчас на главной сцене фестиваля начался вокальный конкурс, после пройдет танцевальный мастер-класс «Исторические белорусские танцы». Завершатся «Вытокі» гала-концертом с участием белорусских исполнителей.Лида – первая точка проведения фестиваля, который этим летом охватит еще пять городов и регионов: 3–5 июня он пройдет в Орше, 10–12 июня – в Кобрине, 24–26 июня – в Мозыре, 15–17 июля – в Бобруйске, а 5–7 августа – в Жодино.