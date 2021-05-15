Фестиваль «Вытокі» в Лиде стал настоящим праздником для его участников и гостей

На площадке у спортивного комплекса «Старт» в Лиде сегодня многолюдно: здесь впервые проходит масштабный фестиваль «Вытокі». Организаторы предложили гостям множество спортивных, культурных, семейных и художественно-тематических мероприятий, где любой желающий может не только попробовать себя в разных видах спорта, но и познакомиться с историко-культурным наследием региона.
Фестиваль в Лиде стартовал два дня назад. Но если первые дни были посвящены культурному наследию региона, то сегодня начали работу спортивные площадки «Вытокі. Крок да Алімпу», где дети и их родители могли попробовать себя в различных видах – легкой атлетике, футболе, хоккее, биатлоне, теннисе и не только.
Артур с мамой Натальей приехал в Лиду из Минска, чтобы принять участие в танцевальном брейк-данс баттле. После выступления парнишка также решил пройти олимпийский квест:
– Было интересно! Побывал на площадках МЧС, баскетбола, волейбола, плавания. Ничего сложного, а подарок – спортивные часы – классный!
Попробовав свои силы в разных видах спорта, Артур сказал: теперь был бы не прочь заняться и футболом. Загорелись спортом и школьницы Аня Сягло и Арина Сакович. Девчонки говорят: о фестивале узнали в школе, а о своем участии в нем нисколько не жалеют:
– Хотя мы пришли совсем недавно, уже прошли по девять секций по разным видам спорта. Сложнее всего, наверное, было на площадке тяжелой атлетике – нужно было поднимать гриф от штанги. Понравилось на площадке МЧС – интересно. У нас в городе проводится не так много мероприятий, поэтому, если такой фестиваль в Лиде будет и в следующем году, обязательно придем снова!
Показательные выступления боксеров, каратистов, борцов, олимпийские викторины – для участников олимпийского квеста и фестиваля в целом организаторы приготовили немало интересного. Виктория Уляшко на праздник пришла с сыновьями – старший, шестилетний Глеб боролся за новый пояс в соревнованиях по карате, а младший, трехлетний Даниил вместе с мамой поддерживал брата.
– Пришли поболеть за Глеба, а заодно отдохнуть всей семьей, – говорит Виктория. – Недавно, в начале мая, у нас в парке открывались карусели. Проводится в Лиде и музыкальный фестиваль, словом, есть куда выбраться. И все же хотелось бы, чтобы таких мероприятий, куда можно сходить всей семьей и отдохнуть, было больше.
В том, что праздник удался, уверен и тренер-преподаватель по греко-римской борьбе СДЮШОР № 3 Лидского района Александр Янкович:
– В отделении борьбы нашей СДЮШОР занимаются около 150 человек – немало. Но такие фестивали, безусловно, позволяют привлечь внимание детей и их родителей к разным видам спорта, что очень здорово. Если же говорить о фестивале в целом, просто посмотрите, сколько людей пришло, сколько школьников! Многие из них подходят, интересуются секциями. Здорово, что такие мероприятия проводятся. Это ведь праздник! А если он собирает столько людей, значит, все сделано правильно.
Праздник в Лиде будет длиться до самого вечера. Сейчас на главной сцене фестиваля начался вокальный конкурс, после пройдет танцевальный мастер-класс «Исторические белорусские танцы». Завершатся «Вытокі» гала-концертом с участием белорусских исполнителей.
Лида – первая точка проведения фестиваля, который этим летом охватит еще пять городов и регионов: 3–5 июня он пройдет в Орше, 10–12 июня – в Кобрине, 24–26 июня – в Мозыре, 15–17 июля – в Бобруйске, а 5–7 августа – в Жодино.
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Фестиваль «Вытокі» в Лиде стал настоящим праздником для его участников и гостей
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