Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Фестиваль «Вытокі» 3 – 5 июня пройдет в Орше

Фестиваль «Вытокі» 3 – 5 июня пройдет в Орше

Орша готовится принять культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Масштабное мероприятие в мае впервые прошло в Лиде, а теперь сменит прописку – на Витебщине оно стартует 3 июня.


В первый день на фестивале представят историко-культурное наследие города: в Оршанском иезуитском коллегиуме пройдет круглый стол «Традиции в современности», откроются выставки «Кола часу» и детского рисунка. После состоится лекция-презентация о современном белорусском изобразительном искусстве, концерт органной музыки и творческая встреча Валерия Шмата.

На следующий день в Орше стартует образовательный семинар по продвижению творческих и инновационных проектов «Молодежный бренд», а также культурно-экономическая программа «Капитал места», где участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.




В субботу, 5 июня, одной из центральных площадок фестиваля будет спортивная – «Вытокі. Крок да Алімпу»: возле спортивного комплекса «Олимпиец» все желающие смогут попробовать свои силы в разных видах спорта, поучаствовать в соревнованиях и различных испытаниях и выиграть призы. Кроме того, в Орше состоится вокальный конкурс, где профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей, а завершится фестиваль гала-концертом с участием популярных белорусских артистов.

Фото: vytoki.by

Вход на все мероприятия – свободный.

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» пройдет и в других регионах страны: 10-12 июня его примет Кобрин, 24-26 июня – Мозырь, 15 – 17 июля – Бобруйск, а 5 – 7 августа – Жодино.

Татьяна Литвинова
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Фотофакт. В Гуанчжоу открылась международная выставка автомобильных технологий
В Гродно сегодня прошли пикеты возле Польского и Литовского консульств
Apple Iphone 13 будет розовым
Сборная Казахстана потерпела поражение от американцев на хоккейном чемпионате мира
"Голубая корона" может украсить Луну во время затмения 26 мая
Раскрыто крупное мошенничество: 39-летняя минчанка завладела чужими средствами в размере не менее 750 тысяч долларов
Датчане обыграли сборную Великобритании на чемпионате мира по хоккею
Алим Селимов избран председателем Белорусской федерации борьбы
Более 600 юных инспекторов дорожного движения собрались на слет в Витебской области
Фестиваль «Вытокі» 3 – 5 июня пройдет в Орше
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Содом и Гоморра в центре Риги
Июньский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов
Акт государственного вандализма в Латвии осужден в Беларуси
В Минском районе объявлен в розыск 13-летний подросток
Нутрициолог объяснила, как приучить ребенка к правильному питанию
Инновационные установки, геномные технологии и реагенты для ПЦР-тестов на ковид: ученые Академии наук рассказали о важнейших достижениях в области химии
Коллаборация The North Face x Supreme, одежда из желе и райская птица на часах Dior: что нового произошло в моде за неделю
Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве
Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси проходит около посольства Литвы в Минске
Российский политолог: недружественные действия Запада против Беларуси – подготовка удара по России
В Беловежской пуще начата подготовка нового плана управления национальным парком
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Панове собирают холопов
Глава центра РАН: Беларусь и Россия – хранители классической европейской идеи. В отличие от Запада
Аттестаты об окончании школы получат более семи тысяч выпускников в Минской области
Шумилин: белорусская школа защиты информации – одна из лучших
ГПО «Белэнерго»: для снижения износа энергоинфраструктуры и расширения использования электроэнергии требуется ежегодное строительство или реконструкция порядка 2700 км электросетей
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Беларуси в 2020-м составила 1254,6 рубля
Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Мэйуэзером
Кубрин: в сфере информационной безопасности Союзное государство как минимум не уступает самым развитым странам
Лето не за горами! Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан
Минэнерго поделилось основными причинами электротравматизма среди населения
Умер актер из сериала "Офис" Марк Йорк
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Я горжусь
Продажу алкоголя ограничат в Гомеле в дни последних звонков и выпускных
Рачков: ОДКБ – гарант международной и региональной безопасности
На торгах 25 мая евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели
Лукашенко принял предложение парламентариев – Эйсмонт раскрыла подробности предстоящей встречи в Овальном зале
Заявление Лукашенко и дискуссия на злобу дня состоятся завтра в Овальном зале. Парламентарии попросили о встрече
Министерство спорта и туризма: замена государственного флага возмутительна и недопустима
Пара выкупила самолет для свадьбы в обход ковидных ограничений и поженилась в полете
Минздрав указал на недопустимость снижения заработка из-за изменений в оплате труда
Государственный флаг Республики Беларусь и копия Знамени Победы подняты на Эверест
В Беларуси состоится исследовательское учение с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Сытый голодному товарищ
Дзермант: опросы, которые проводятся без социологической методологии, – это инструмент манипулирования сознанием
За сутки в Беларуси зарегистрированы 840 пациентов с COVID-19, выписаны 764
Дзермант об изменениях в законе о СМИ: мы учитываем опыт произошедшего и делаем выводы
Авторы
СКАНИРУЙТЕ