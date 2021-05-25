Орша готовится принять культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Масштабное мероприятие в мае впервые прошло в Лиде, а теперь сменит прописку – на Витебщине оно стартует 3 июня.
В первый день на фестивале представят историко-культурное наследие города: в Оршанском иезуитском коллегиуме пройдет круглый стол «Традиции в современности», откроются выставки «Кола часу» и детского рисунка. После состоится лекция-презентация о современном белорусском изобразительном искусстве, концерт органной музыки и творческая встреча Валерия Шмата.
На следующий день в Орше стартует образовательный семинар по продвижению творческих и инновационных проектов «Молодежный бренд», а также культурно-экономическая программа «Капитал места», где участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.
В субботу, 5 июня, одной из центральных площадок фестиваля будет спортивная – «Вытокі. Крок да Алімпу»: возле спортивного комплекса «Олимпиец» все желающие смогут попробовать свои силы в разных видах спорта, поучаствовать в соревнованиях и различных испытаниях и выиграть призы. Кроме того, в Орше состоится вокальный конкурс, где профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей, а завершится фестиваль гала-концертом с участием популярных белорусских артистов.
Фото: vytoki.by
Вход на все мероприятия – свободный.
Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» пройдет и в других регионах страны: 10-12 июня его примет Кобрин, 24-26 июня – Мозырь, 15 – 17 июля – Бобруйск, а 5 – 7 августа – Жодино.
Татьяна Литвинова
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Фестиваль «Вытокі» 3 – 5 июня пройдет в Орше
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