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Фестиваль «Счастье в детях» пройдет 13-14 мая в Бобруйске

Девятый по счету фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях» пройдет 13-14 мая в Бобруйске.


— По традиции этот форум приурочен к Международному дню семьи, который празднуется 15 мая, — сообщили организаторы мероприятия. — Фестиваль направлен на утверждение семейных ценностей и формирование положительного имиджа многодетных семей, объединит людей, неравнодушных к положению семьи в современном обществе. В нем примут участие представители Белорусской православной церкви, государственных, социальных учреждений, сферы образования и здравоохранения из Беларуси и России, а также учащиеся и студенты. Фестиваль является площадкой для открытого диалога между государством, Церковью и обществом, обмена опытом и презентации лучших социально значимых проектов, направленных на поддержку семьи и утверждение семейных ценностей.

Откроет форум 13 мая практическая конференция «Семья и государство: значение, тенденции, перспективы». Ее участники обсудят медицинские и социально-демографические процессы в Беларуси вопросы поддержки семьи, материнства и детства, проблемы репродуктивного выбора женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, актуальные тренды семейно-демографического развития и причинно-следственные связи, угрозы и вызовы — духовно-нравственные, психологические, социальные, медицинские, демографические аспекты и др.

Во второй день фестиваля пройдет конференция «Семья и государство: значение, тенденции, перспективы». К участию приглашены представители Белорусской православной церкви, общественных организаций, учреждений образования и социальной защиты, учащиеся и студенты.

В рамках фестиваля также пройдут мероприятия для молодежи, студентов и учащихся: игра-диалог, являющаяся обзорной версией интенсив-курса «Любовь – это…». Эти курсы представляют собой синтез мастер-класса и тренинга по формированию необходимых компетенций для создания и развития семьи.

Организатором форума «Счастье в детях» выступает СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» при поддержке и участии Бобруйской епархии БПЦ и Бобруйского городского исполнительного комитета. География участников уже давно вышла далеко за пределы Беларуси. Фестиваль длится несколько дней, в течение которых проходят лекции, круглые столы по обмену опытом.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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