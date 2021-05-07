Фестиваль «Счастье в детях» пройдет 13-14 мая в Бобруйске

сообщили организаторы мероприятия. —Откроет форум 13 мая практическая конференция «Семья и государство: значение, тенденции, перспективы». Ее участники обсудят медицинские и социально-демографические процессы в Беларуси вопросы поддержки семьи, материнства и детства, проблемы репродуктивного выбора женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, актуальные тренды семейно-демографического развития и причинно-следственные связи, угрозы и вызовы — духовно-нравственные, психологические, социальные, медицинские, демографические аспекты и др.Во второй день фестиваля пройдет конференция «Семья и государство: значение, тенденции, перспективы». К участию приглашены представители Белорусской православной церкви, общественных организаций, учреждений образования и социальной защиты, учащиеся и студенты.В рамках фестиваля также пройдут мероприятия для молодежи, студентов и учащихся: игра-диалог, являющаяся обзорной версией интенсив-курса «Любовь – это…». Эти курсы представляют собой синтез мастер-класса и тренинга по формированию необходимых компетенций для создания и развития семьи.Организатором форума «Счастье в детях» выступает СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» при поддержке и участии Бобруйской епархии БПЦ и Бобруйского городского исполнительного комитета. География участников уже давно вышла далеко за пределы Беларуси. Фестиваль длится несколько дней, в течение которых проходят лекции, круглые столы по обмену опытом.