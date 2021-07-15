В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 17 июля пройдут реконструкции Первой мировой войны 1916-го и Великой Отечественной – подвиг капитана Владимирова, 1941 год. Об этом сообщается на сайте комплекса.
Мероприятие начнется в 11:00 с открытия экскурсионных, интерактивных зон для посетителей, а чуть позже – соревновательной площадки ГТО.
Также посетители смогут увидеть концерт оркестра ГУВД, реконструкцию 1941 года. Подвиг капитана Владимирова, показательные выступления специалистов-кинологов и реконструкцию Первой мировой войны (новое поле за усадьбой).
Во время фестиваля все желающие смогут прокатиться на танке ПТ-76 или БМП-1, а также на вертолете Ми-2. Услуга платная. Завершится мероприятие в 19:00.
Фестиваль пройдет при поддержке ГУВД Мингорисполкома и Министерства обороны.
Фото: "Линия Сталина"
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Фестиваль реконструкторов "Две Великих войны" пройдет 17 июля на "Линии Сталина"
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