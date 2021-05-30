Фестиваль национальных культур торжественно откроется 27 июня в столичном Верхнем городе

, — сказала Ольга Витальевна.Какие из них будут представлены на Фестивале национальных культур, пока секрет. К примеру, на фестивале 2016 года было представлено порядка 40 национальностей.Важно отметить, что в нынешнем году этот уникальный фестиваль празднует свой четвертьвековой юбилей. По традиции он проводится раз в два года в два этапа. Вначале в районах проходят конкурсные отборы, затем финалисты съезжаются в Гродно. Считается, что подобный формат не имеет аналогов в мире. В 2020 году в городе на Немане ожидали не менее 300 тысяч гостей.Однако пандемия спутала все планы. Гродненский облисполком и национальные культурные общественные объединения направили в фестивальный Оргкомитет письмо с просьбой перенести мероприятие в Минск. Было принято решение отложить фестиваль на год, и, как мы видим, нынче он будет проводиться в столице., — говорит Ольга Антоненко.Впрочем, в Минске своя традиция и свой Фестиваль национальных культур, который, как мы помним, проводился по инициативе Мингорисполкома летом по субботам начиная с 2016 года.Что получится из соединения этих двух традиций, нам предстоит увидеть. Так или иначе, мероприятию — быть, и не сомневаюсь, что горожане и гости столицы будут довольны.Фото: Генеральное консульство России в Бресте