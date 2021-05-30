Об этом sb.by сообщила директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко, открывая выставку «Поэзия танца» в художественной галерее «Университет культуры».
— Вы знаете, что Беларусь наша — единая страна, но по последней переписи в ней проживает 156 национальностей, — сказала Ольга Витальевна.
Какие из них будут представлены на Фестивале национальных культур, пока секрет. К примеру, на фестивале 2016 года было представлено порядка 40 национальностей.
Важно отметить, что в нынешнем году этот уникальный фестиваль празднует свой четвертьвековой юбилей. По традиции он проводится раз в два года в два этапа. Вначале в районах проходят конкурсные отборы, затем финалисты съезжаются в Гродно. Считается, что подобный формат не имеет аналогов в мире. В 2020 году в городе на Немане ожидали не менее 300 тысяч гостей.
Однако пандемия спутала все планы. Гродненский облисполком и национальные культурные общественные объединения направили в фестивальный Оргкомитет письмо с просьбой перенести мероприятие в Минск. Было принято решение отложить фестиваль на год, и, как мы видим, нынче он будет проводиться в столице.
— Так получилось, что в Гродно в этом году мероприятия нет, но мы надеемся, что пандемические условия все-таки позволят в следующем году провести грандиозный фестиваль в Гродно, — говорит Ольга Антоненко.
Впрочем, в Минске своя традиция и свой Фестиваль национальных культур, который, как мы помним, проводился по инициативе Мингорисполкома летом по субботам начиная с 2016 года.
Что получится из соединения этих двух традиций, нам предстоит увидеть. Так или иначе, мероприятию — быть, и не сомневаюсь, что горожане и гости столицы будут довольны.
Фото: Генеральное консульство России в Бресте
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Фестиваль национальных культур торжественно откроется 27 июня в столичном Верхнем городе
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