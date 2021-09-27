Фестиваль народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок» пройдет в эту субботу в Бобруйском районе

Живая музыка, мастер-классы от талантливых ремесленников и смачные белорусские блюда… Участников и гостей ежегодного регионального фестиваля народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок» готовится встречать поселок Глуша. Праздник, ставший брендом Бобруйского района, откроется в эту субботу гала-концертом победителей районного конкурса белорусской песни «Люблю цябе, Белая Русь». А в самом поселке, на поляне у деревянной мельницы, с 11 утра до вечера будут работать разнообразные тематические площадки: «Вяртанне да вытокаў» (на лучшую театрализованную презентацию обрядов), патриотическая «Беларусь – страна единства, созидания и процветания», множество культурно-развлекательных – «Ганчарны двор», «Юныя таленты», «Пiкнiк па-беларускi», «Хутарскiя забавы», «Бабруйшчына таленавiтая»…



Фото Мogilevnews.by (архив)

Любители народных традиций в Глуше смогут как приобрести изделия ручной работы, так и попробовать их сделать самостоятельно под руководством опытных самобытных мастеров. А еще – понаблюдать за состязаниями умелиц в конкурсе «Хозяйка Глушанского хуторка-2021», прокатиться на лошадях, посетить выставку-ярмарку, на которую жители Бобруйского района привезут продукцию личных подсобных хозяйств.

Фестиваль проводится с целью сохранения и восстановления белорусской традиционной народной культуры, возрождения духовного наследия, приобщения людей к народному творчеству и сохранению традиционных форм прикладного искусства, повышения уровня сценического мастерства любительских коллективов района, популяризации лучших образцов ремесленничества.





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