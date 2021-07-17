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Фестиваль «Классика у ратуши» стартует в Минске - стримы

Долгожданный фестиваль «Классика у ратуши» стартует в Минске. 17 августа площадка у Ратуши в Верхнем городе наполнится звуками классической музыки. Откроет фестиваль Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Руководить процессом будет главный дирижер оркестра, народный артист Беларуси Александр Анисимов. На площадке Верхнего города прозвучат лучшие образцы музыкальной классики XVIII-XX столетий - произведения Вивальди, Моцарта, Брамса, Чайковского, Огинского и других композиторов. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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