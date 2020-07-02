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Фестиваль "Кинотавр" перенесли на осень

Смотр российского кино пройдут в Сочи в сентябре, сообщает Сплетник.

Кинофестиваль "Кинотавр", который должен был начаться 7 июня, перенесли на сентябрь. По традиции киносмотр пройдет в Сочи.

- 31-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится и пройдет традиционно в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года. По понятным причинам в этом году формат фестиваля будет немного изменен, - отметили организаторы.

Они отметили, что киносмотр сможет принять меньшее количество гостей, а развлекательная программа будет сокращена. К слову, о подробностях проведения фестиваля станет известно 15 июля.

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