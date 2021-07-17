Фестиваль к 80-летию первого боевого залпа «Катюши» - стримы

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17 июля 2021 года в городе Орша отмечают юбилей первого залпа знаменитой БМ-13 по прозвищу «Катюша». В этих местах в деревушке Пищалово и прогремели первые выстрелы артиллерии 14 июля 1941 года. Смотрите прямые видеотрансляции на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!Расписание стримов из Орши:- 12.00 Торжественный митинг «Дань памяти»- 13.30 Открытие международного фестиваля, посвященного 80-летию первого залпа «Катюши»- 15.00 Фестивальная площадка- 18.00 Военно-историческая реконструкция первого боевого залпа «Катюши»- 19.00 Праздничный концерт