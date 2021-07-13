Фестиваль к 80-летию первого залпа "катюши" пройдет в Оршанском районе

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БЕЛТА

Масштабное мероприятие стартует в деревне Пищалово. Именно там прозвучал первый залп зенитной установки.Возле памятного знака в 12:00 пройдет торжественный митинг "Дань памяти", во время которого вспомнят имена героев, сражавшихся за Родину. Затем участники фестиваля отправятся в тематический автопробег с праздничной атрибутикой к мемориальному комплексу "За нашу советскую Родину" в Орше. Там в состоится открытие патриотического фестиваля.Программа мероприятия продолжится с 14:00 возле спорткомплекса "Олимпиец". На его территории будут работать интерактивные военно-исторические площадки: "Оборонительный рубеж", "Полевой военный госпиталь", "Полевая кухня", "Полевая баня", "Военная газета", "Аллея летчика" и другие.Посетители смогут принять участие в мастер-классах по боевым искусствам, осмотреть демонстрационную площадку современного вооружения. Все желающие смогут пройти военный квест, по итогом которого самые активные буду награждены призами. Параллельно в конференц-зале "Ледовой арены" будет проходить круглый стол "Путь батареи И.Флерова: история, суждения и факты" при участии исследователей военного маршрута капитана Ивана Флерова.На протяжении всего дня будут работать фуд-корт, семейные и спортивно-игровые площадки.Яркая и приближенная к реалиям 80-летней давности военно-историческая реконструкция первого залпа реактивной артиллерии БМ-13 – "катюши", представленная Белорусским военно-историческим клубным объединением "Честь мундира" из Гомеля, пройдет в 18:00 в районе автотрассы "Кутеинка". Кульминацией фестиваля станет торжественный концерт творческих коллективов Оршанского района и Витебской области.