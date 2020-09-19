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Фест в стилистике эпохи раннего средневековья прошел в агрогородке Радомля

Любителей старины собрал сегодня в Чаусском районе этнопраздник «У госцi да радзiмiчау».

Фест в стилистике эпохи раннего средневековья традиционно прошелв   агрогородке   Радомля  возле   Замковой   горы.  Много веков назад это местечко было настоящей столицей древнего славянского племени радимичей.  Археологи  утверждают,  что   люди  здесь   начали  селиться   еще полторы тысячи лет назад. А сегодня здесь музей под открытым небом.  Театрализованное представление, мастер-классы по старинным ремеслам,этноквесты:   знакомство  с   традициями   славянского   племени   организаторы феста   постарались   сделать   увлекательными   для   всех   возрастов.   А   ещё музыка   от   ансамбля исторической   музыки   «Вiр»,   молодецкие   забавы,   бои клубов   исторической   реконструкции,   ярмарка   и   дегустация   блюд национальной кухни.  Этнопраздник проходит в музее под открытым небом, где воссозданы Капище с деревянными скульптурами славянских идолов, обустроены несколько полуземлянок, построенных в стиле Х века, с глинобитными печами. Гости праздника могли освоить азы ремесел, которыми занимались наши предки в X-XII веков: ткачества, гончарства, приготовления традиционных блюд. 




















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Фото: САЗОНОВ Андрей
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