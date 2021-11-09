SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Стилист перечислила простые ошибки, которые разрушают образ

Стилист перечислила простые ошибки, которые разрушают образ

Даже идеально подобранный образ может быть испорчен мелкими деталями. Каковы самые распространенные из них? На этот вопрос в своем YouTube-канале ответила фешен-блогер Ши Уитни.

Скриншот из видео

Первой и самой распространенной ошибкой Уитни назвала складки на одежде. Избавляться от них эксперт рекомендует при помощи отпаривателя, но можно использовать и утюг. Главное ведь результат, а не инструмент. Выглаженная рубашка сразу придает человеку опрятный и ухоженный вид, а мятая акцентирует внимание на небрежности.

Еще одна ошибка, по мнению Уитни, актуальна для любителей джинсов. Заключается она в том, что далеко не все заправляют в них карманы. «Думаю, некоторые люди просто забывают делать это, надевая джинсы. У других же карманы выворачиваются в течение дня», – отметила блогер. 

Есть и другие разрушающие образ факторы, которые могут сыграть свою роль не сразу, а спустя несколько часов после того, как вы оделись. Например, не все помнят о том, что линия пуговиц на рубашке или блузке в идеале должна располагаться по центру. В течение дня она может сбиться, это тоже необходимо поправить.

«Следующая фешен-ошибка очень незаметная – она относится к подбору цветовых тонов: теплых против холодных или светлых против темных. Вот пример: я надела бежевое платье-свитер. Это нейтрально, образ должен быть простым. Кажется, к нему можно просто подобрать бежевые туфли, и образ готов. Но нет!» – утверждает Уитни. По ее словам, если платье будет с теплым подтоном бежевого, а обувь – с холодным, образ уже будет выглядеть неправильно. Что касается светлых и темных тонов в образе, стилист посоветовала соблюдать баланс. Например, не стоит комбинировать белую рубашку и светлые брюки с черными лодочками, как бы ни говорили, что этот цвет подходит под всё. 

Также эксперт посоветовала обращать внимание на то, как в образе подчеркиваются интересные детали. В качестве примера она объяснила: если на платье или блузе акцент (скажем, в виде банта) располагается на спине, волосы нужно собрать в высокую прическу. Так они не будут скрывать важную деталь одежды.

Ши Уитни порекомендовала модницам не перебарщивать с украшениями в зоне лица. При подборе аксессуаров сделайте выбор в пользу одного акцентного (серьги, ожерелье или платок), а к нему добавьте вспомогательные. Если все украшения будут яркими и объемными, это будет смотреться слишком броско.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы