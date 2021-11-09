Стилист перечислила простые ошибки, которые разрушают образ

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Первой и самой распространенной ошибкой Уитни назвала складки на одежде. Избавляться от них эксперт рекомендует при помощи отпаривателя, но можно использовать и утюг. Главное ведь результат, а не инструмент. Выглаженная рубашка сразу придает человеку опрятный и ухоженный вид, а мятая акцентирует внимание на небрежности.Еще одна ошибка, по мнению Уитни, актуальна для любителей джинсов. Заключается она в том, что далеко не все заправляют в них карманы.отметила блогер.Есть и другие разрушающие образ факторы, которые могут сыграть свою роль не сразу, а спустя несколько часов после того, как вы оделись. Например, не все помнят о том, что линия пуговиц на рубашке или блузке в идеале должна располагаться по центру. В течение дня она может сбиться, это тоже необходимо поправить.утверждает Уитни. По ее словам, если платье будет с теплым подтоном бежевого, а обувь – с холодным, образ уже будет выглядеть неправильно. Что касается светлых и темных тонов в образе, стилист посоветовала соблюдать баланс. Например, не стоит комбинировать белую рубашку и светлые брюки с черными лодочками, как бы ни говорили, что этот цвет подходит под всё.Также эксперт посоветовала обращать внимание на то, как в образе подчеркиваются интересные детали. В качестве примера она объяснила: если на платье или блузе акцент (скажем, в виде банта) располагается на спине, волосы нужно собрать в высокую прическу. Так они не будут скрывать важную деталь одежды.Ши Уитни порекомендовала модницам не перебарщивать с украшениями в зоне лица. При подборе аксессуаров сделайте выбор в пользу одного акцентного (серьги, ожерелье или платок), а к нему добавьте вспомогательные. Если все украшения будут яркими и объемными, это будет смотреться слишком броско.