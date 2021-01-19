Фешн-блогер назвала пять бюджетных способов освежить зимний гардероб

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Первый стилистический трюк, придерживаться которого советует эксперт, – многослойность., – сказала Елена Галант.Привнести нотку индивидуальности в образ можно в том числе и с помощью меховых головных уборов.– поделилась опытом фешн-блогер.В 2021 году интересным элементом гардероба станет и использование в образах шапки-ушанки., – отметила Елена Галант.Эксперт считает, что модницам не стоит пренебрегать и косынками из вязанного зимнего трикотажа:Кроме того, заканчивая тему головных уборов, фешн-блогер посоветовала любительницам обычных шапок покупать их в ярком цвете: