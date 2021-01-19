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Фешн-блогер назвала пять бюджетных способов освежить зимний гардероб

Привнести нотку актуальности в зимний гардероб можно с помощью простых и бюджетных способов. Составить свежие образы легко даже из старых вещей, новые требуются редко. Об этом на своем YouTube-канале рассказала фешн-блогер Елена Галант.

Скриншот из видео

Первый стилистический трюк, придерживаться которого советует эксперт, – многослойность.

Скриншот из видео

– Уверена, вы уже много раз слышали эту формулировку. Однако давайте разберемся, какой многослойность бывает, и как мы с вами можем пользоваться ею в ежедневном стиле. Существует нижний и верхний слои. В первом случае это может быть образ, включающий лонгслив, дальше идет толстовка или блуза, после – кардиган. У стилистов есть такая формулировка, как правило третьей единицы. Оно говорит о необходимости избегать слишком банальных и простых образов, в котором у вас есть одна верхняя вещь и одна нижняя. Допустим, свитер + джинсы или блуза + юбка. Такие сочетания одежды выглядят слишком скучно и предсказуемо, – сказала Елена Галант.

Привнести нотку индивидуальности в образ можно в том числе и с помощью меховых головных уборов.

Скриншот из видео

– Я подобного рода меховые, к примеру, ободки носила еще лет 7 назад. Такое решение очень классно и интересно смотрится даже сегодня, – поделилась опытом фешн-блогер.

В 2021 году интересным элементом гардероба станет и использование в образах шапки-ушанки.

Скриншот из видео

– Это еще один очень классный трюк, но нужно понимать, что он выглядит по-хулигански и молодежно. Можете вы себе такое позволить или нет, решайте сами. Но помните, что меховые шапки-ушанки смотрятся очень стильно, – отметила Елена Галант.

Эксперт считает, что модницам не стоит пренебрегать и косынками из вязанного зимнего трикотажа:

Скриншот из видео

 Очень классно смотрятся с любыми шубами. Есть также дутые косынки, такой максимально современный способ. Правда, не знаю, насколько они функциональны, но все же обратите и на них внимание.

Кроме того, заканчивая тему головных уборов, фешн-блогер посоветовала любительницам обычных шапок покупать их в ярком цвете:

Скриншот из видео

 Пусть это будет один яркий аксессуар в вашем образе, но даже он способен выделить вас из общей массы и создать более модный аутфит.
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