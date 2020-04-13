Ferrari заработала в прошлом году 86 тысяч евро на каждом автомобиле

Продажи Ferrari в прошлом году несколько сократились по сравнению с 2018-м, тем не менее итальянский автопроизводитель получил впечатляющую прибыль — компания заработала более 86 тысяч евро на каждом проданном автомобиле. Об этом сообщается в отчете Fiat Group World.





Всего в мире было продано 10 131 суперкаров «Феррари», доля чистой прибыли в цене каждого автомобиля составила в среднем 23,2%, пишет motor. Самыми успешными регионами для «Феррари» стали Европа, Ближний Восток и Африка, а вот в США продажи упали.

В 2018 году Ferrari заработала с каждого автомобиля по 86 369 евро.

Другим автопроизводителям о такой рентабельности приходится лишь мечтать. Чтобы получить такую же как у «Феррари» прибыль, BMW нужно продать 30 новых автомобилей, VW — 56, Mercedes-Benz — 67, Ford — 908, Nissan — 928.

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