Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+17 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Ferrari заработала в прошлом году 86 тысяч евро на каждом автомобиле

Ferrari заработала в прошлом году 86 тысяч евро на каждом автомобиле

Продажи Ferrari в прошлом году несколько сократились по сравнению с 2018-м, тем не менее итальянский автопроизводитель получил впечатляющую прибыль — компания заработала более 86 тысяч евро на каждом проданном автомобиле. Об этом сообщается в отчете Fiat Group World.


Всего в мире было продано 10 131 суперкаров «Феррари», доля чистой прибыли в цене каждого автомобиля составила в среднем 23,2%, пишет motor. Самыми успешными регионами для «Феррари» стали Европа, Ближний Восток и Африка, а вот в США продажи упали.

В 2018 году Ferrari заработала с каждого автомобиля по 86 369 евро.

Другим автопроизводителям о такой рентабельности приходится лишь мечтать. Чтобы получить такую же как у «Феррари» прибыль, BMW нужно продать 30 новых автомобилей, VW — 56, Mercedes-Benz — 67, Ford — 908, Nissan — 928.

Фото: pixabay


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Красный Крест Гомельщины активизирует помощь пожилым гражданам и инвалидам
Лукашенко о самоизоляции: это фактически амбулаторное лечение
Сегодня стартует онлайн-чтение романа Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваiм»
Врачи честно выполняют свою работу — истории тех, кто выздоровел от коронавируса
Аграриев беспокоит нехватка влаги на полях
Узбекистан официально передал гуманитарную помощь белорусским медикам
27-летний минчанин обманул «партнеров по бизнесу» на 900 тысяч рублей, чтобы сыграть свадьбу и делать ставки в казино
В России, вдохновившись белорусской технологией, создали прибор для передачи тактильных ощущений в виртуальной реальности
«Не обязательно быть суперменами». Волонтеры о том, как помогают пожилым людям
В подвале столичной детской инфекционной больницы произошел пожар — эвакуировано более 40 человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора лечиться
В Беларуси зарегистрировано 2919 человек с коронавирусом
В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний
Все районы Гомельской области приступили к массовому севу кукурузы
Реализация круглых лесоматериалов через БУТБ на внутренний рынок в I квартале выросла на 15%
Лукашенко планирует в ближайшее время посетить производства защитных средств
На Тайване зрителей на бейсболе заменили роботами и манекенами
Биржа: 13 апреля белорусский рубль окреп к трем основным валютам
Брестская область завершает сев льна
Синоптики прогнозируют ветреную с осадками погоду на этой неделе
На сайте Минстройархитектуры создан раздел для предложений по совершенствованию строительных норм и правил
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Деньги определяют показатели, а не наоборот
Авторы
СКАНИРУЙТЕ