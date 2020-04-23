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  2. "Феррари" покинет "Формулу-1" в случае снижения потолка бюджетов до $ 130 млн

"Феррари" покинет "Формулу-1" в случае снижения потолка бюджетов до $ 130 млн

Итальянская "Феррари" может прекратить участие в чемпионате мира в классе машин "Формула-1", если потолок бюджетов команд снизят до 130 млн долларов, сообщает The Guardian.


В прошлом году менеджмент и команды «Формулы-1» достигли соглашения об ограничении бюджетов на 2021 год суммой в 175 млн долларов. Однако вмешалась пандемия коронавируса, которая привела к отмене спортивных соревнований и экономическим потерям команд.

Теперь планка ограничения может быть снижена до 145 млн долларов, а на сезон 2022 года она может уменьшится до 130 млн, пишет "Газета.Ru".

В Ferrari заявили, что даже бюджет в 145 млн долларов нельзя выполнить без значительных потерь внутри персонала команды, передает ТАСС. «Мы прекрасно понимаем, что "Формула-1" и весь мир сейчас переживают тяжелый период из-за пандемии коронавируса. Однако нельзя спешно реагировать, так как существует риск принятия решений в чрезвычайной ситуации без четкой оценки всех последствий», — заявил руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто.

Из-за пандемии коронавируса сезон «Формулы-1» не стартовал в запланированные сроки, 9 этапов чемпионата перенесены на неопределенный срок, Гран-при Монако окончательно отменен.

Фото: ScuderiaFerrari


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