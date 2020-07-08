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Фернандо Алонсо вернется в "Формулу-1" в следующем сезоне

Испанец Фернандо Алонсо вернется в "Формулу-1" в следующем сезоне. Автогонщик подписал контракт с командой "Рено", где заменит австралийца Даниэля Риккьярдо, который в конце этого сезона перейдет в "Макларен", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.


Алонсо дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году. В 2003 году он подписал контракт с командой "Рено", в составе которой два года подряд становился чемпионом – в 2005-м и 2006-м. Затем испанец один сезон выступал за "Макларен", потом на два сезона вернулся в "Рено", а в 2010-м перешел в "Феррари", где провел пять сезонов. В 2015 году он вернулся в "Макларен", завершив выступления в "Формуле-1" в 2018-м.

Всего Алонсо провел в "Формуле-1" 312 гонок, в которых одержал 32 победы. Он также является двукратным победителем марафона "24 часа Ле-Мана", участвовал в ралли "Дакар" за команду "Тойота" в классе внедорожников.


Напомним, сезон "Формулы-1" стартовал из-за пандемии только в начале июля. Первую гонку в Австрии выиграл финский пилот "Мерседес" Валттери Боттас. Вторым стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, третьим – Ландо Норрис из "Макларен".

Следующий этап пройдет также в Австрии с 10 по 12 июля.

Фото: instagram.com/fernandoalo_oficial


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