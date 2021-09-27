Фермеры в Индии перекрывают дороги в знак протеста против законов о сельском хозяйстве

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Агентство уточняет, что акция, получившая название «Запри Индию», началась на рассвете. Ее организаторы заявили, что проезд будет открыт только для автомобилей экстренных служб. Местные СМИ сообщают, что акцию планируют завершить в 16 часов по местному времени (13:30 по Минску).Напомним, что тысячи представителей объединений фермеров и крестьян Индии с ноября 2020-го протестуют, требуя отмены новых законов о сельском хозяйстве. Они, по мнению манифестантов, дадут большую власть перекупщикам на рынке и могут нанести серьезный удар по доходам фермеров. Правительство выразило готовность обсуждать поправки к законам, но не их отмену.