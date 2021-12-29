Фермер выкупил у передвижного цирка тигрят, откормил и теперь показывает гостям в деревне Подгай

В Новый год мечты у всех разные. Один грезит собственным домом, второму подавай экзотическую поездку, а глава фермерского хозяйства «Вольготное» и хозяин агроусадьбы «Графское наследие» Юрий Карпилович из Минского района всю жизнь мечтал о собственном тигре. Говорит, родился в год полосатого зверя и по духу близок ему. Три года назад завел леопарда, назвал Тигрулей, любит его бесконечно, но… Когда от знакомых узнал о передвижном цирке на Кавказе, для которого парочка новорожденных тигрят стала обузой, начал незамедлительно действовать.





-- Цирковые готовы были продать тигрят с радостью. У них свои зрелые, тренированные артисты, а малыши как нахлебники, в день получали минимальную пайку – курицу и стакан молока. Сохранил видео, как запускаем парочку в наш вольер. Худоватые, – знакомит с нынешними красавцами Юрий Карпилович. – Разрешительные документы собирал пять месяцев. Комиссия приехала осмотреть вольер и осталась довольна: высота четыре метра, а жилплощади на каждого питомца в четыре раза больше положенной нормы. Строил для своей мечты с размахом, чтобы тигрята чувствовали себя в новом доме вольготно!





Наш фотокор еще перед поездкой уточнял у фермера, можно ли зайти в клетку и сделать хорошие кадры. Юрий Карпилович не без чувства юмора:

– Конечно, можно зайти! Пару дней не придется кормить зверей.





Несмотря на то что родные брат Тимур и сестра Амурка из семейства кошачьих считаются подростками, выглядят они сурово и мощно. Еще те дикарюги! За восемь месяцев в Беларуси звери окрепли: по приезде весили 60 килограммов, а сейчас 170. К 4-летнему зрелому возрасту самка обычно весит 300 килограммов, а самец – все 350.

– Немудрено. Ветврач уже ругает: делай разгрузочные дни для них, упитанные чересчур, – смеется фермер и рассказывает о дневном рационе на голову: литр коровьего молока и шесть кило свежего мяса. Один раз в неделю в меню красная рыба.





Как только привез полосатую парочку, каждый день Юрий Владимирович садился на стул рядом с вольером и разговаривал с ними, чтобы привыкали к нему, его голосу. И кормил лично: открывает дверь, смотрит в глаза тиграм и только так заносит еду. Сытые и ныне более чем довольные жизнью, Тимур и Амурка мурлычут, как коты, – по звуку похоже на треск древесины.











